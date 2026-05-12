Gratis-„Fest für alle“ lockt wieder in die Seifenfabrik

Am 14. Juni wird die Grazer Seifenfabrik erneut zum Treffpunkt für Menschen aus der ganzen Stadt. Beim „Fest für alle“ warten Musik, Kulinarik, Spiele, Informationsstände und ein großes Miteinander. Der Eintritt ist frei.

Zum bereits vierten Mal lädt das Integrationsreferat der Stadt Graz zum „Fest für alle“ in die Seifenfabrik. Unter dem Motto „Graz kommt zusammen“ erwartet Besucher am Sonntag, dem 14. Juni 2026, ein ganztägiges Programm für Jung und Alt. Der Einlass startet um 11.30 Uhr, eröffnet wird die Veranstaltung um 12 Uhr mit Vento Sul und dem HIB.art.ensemble. Das Fest endet um 19.30 Uhr.

Straße der Vielfalt mit rund 90 Ausstellern

Im Mittelpunkt steht erneut die „Straße der Vielfalt“ in der Fachwerkhalle. Rund 90 Ausstellerinnen und Aussteller informieren dort zu Themen wie Ehrenamt, Gesundheit, Pflege, Umwelt, Integration, Freizeit und Soziales. Besucher können sich vernetzen, neue Menschen kennenlernen oder einfach mit Freunden ins Gespräch kommen. Wer selbst mit einem Verein oder einer Initiative teilnehmen möchte, kann sich weiterhin für freie Standplätze anmelden. Gleich beim Eingang stehen außerdem zwei Infopoints bereit. Dort gibt es Unterstützung für Gäste sowie Informationen für Aussteller. Bei Schönwetter kann man sich hier auch für eine 30-minütige Floßfahrt anmelden.

fee-Award zeichnet Engagement aus

Ein besonderer Programmpunkt ist die Verleihung des fee-Awards um 14.30 Uhr. Dabei werden ehrenamtliche Projekte ausgezeichnet. Wer noch ein Projekt einreichen möchte, hat dafür laut Veranstaltern bis 31. Mai Zeit. Auch abseits der Bühne ist einiges geplant: Besucher können Erinnerungsfotos im Fotocorner oder in der Fotobox machen. Die mobile Fahrradwerkstatt der Radlobby bietet kleine Fahrrad-Checks an.

Musik, Zaubershow und Spiele für Kinder

Für Kinder gibt es den ganzen Tag ein buntes Unterhaltungsprogramm mit FratzGraz – darunter Kinderschminken, Bastelstationen, Spiele und eine Rollenrutsche. Zusätzlich sorgt das Erste Grazer Zaubertheater für Unterhaltung. Die große Zaubershow beginnt um 13.30 Uhr. Musikalisch wird es ab 15.30 Uhr. Dann stehen Old School Basterds, Listig Lustig sowie The Base feat. Fred Owusu auf der Bühne.