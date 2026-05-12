Windböen mit 71 km/h: Schöckl-Seilbahn wegen Sturm eingestellt

Starke Windböen und Gewitter sorgen am Dienstag in Teilen der Steiermark für Einschränkungen. Besonders betroffen ist aktuell der Raum Graz: Die Schöckl-Seilbahn musste den Betrieb einstellen.

Am Schöckl wurden am Dienstag, dem 12. Mai, laut Holding Graz Windspitzen von bis zu 71 km/h gemessen. Deshalb fährt derzeit keine Gondel mehr auf den Grazer Hausberg. „Derzeit ist wegen Windspitzen von 71 km/h am Berg und im Tal kein Seilbahnbetrieb möglich. Auch der Hexenexpress bleibt heute wegen Schlechtwetter geschlossen“, so die Holding Graz.

Gewitter und Hagel in mehreren Bezirken

Die Österreichische Unwetterzentrale (ÖWZ) warnt gleichzeitig vor „markantem“ Wetter in mehreren Teilen der Steiermark. Für Hartberg-Fürstenfeld, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Voitsberg, Leibnitz und Weiz gilt aktuell eine Warnung vor „Gewitter und Hagel“. Auch in Graz und Teilen der Obersteiermark bleibt die Lage angespannt. Für Graz-Stadt, Murtal, Murau, Leoben und Bruck-Mürzzuschlag bestehen Vorwarnungen wegen starken Windes.

©Österreichische Unwetterzentrale/www.uwz.at Für mehrere Bezirke der Steiermark gelten aktuell Warnungen vor Gewittern, Hagel und starkem Wind.

Osten der Steiermark besonders betroffen

Auf der aktuellen Warnkarte der ÖWZ zeigt sich vor allem der Osten der Steiermark orange eingefärbt. Dort wird vor erhöhter Unwettergefahr gewarnt. In der Südoststeiermark gilt zusätzlich eine Vorwarnung wegen Regens.