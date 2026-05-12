Steirischer Eiserzeuger schlittert in die Insolvenz

Die Sax-Eis GesmbH aus Graz ist insolvent. Das zuständige Landesgericht für ZRS Graz hat ein Konkursverfahren eröffnet. Gläubiger wurden bereits vom AKV EUROPA informiert.

Die nächste Insolvenz trifft ein bekanntes steirisches Unternehmen: „Der Alpenländische Kreditorenverband teilt mit, dass über das Vermögen der SAX-Eis GmbH über Antrag eines Gläubigers das Konkursverfahren eröffnet wurde“, so der AKV. Gläubiger wurden bereits schriftlich über die weiteren Schritte informiert.

Vermögen wird jetzt geprüft

Im Zuge des Insolvenzverfahrens wird nun das vorhandene Vermögen des Unternehmens überprüft. „Es wird nunmehr im Rahmen des Insolvenzverfahrens das vorhandene Vermögen inventarisiert und geschätzt“, erklärt der AKV weiter. „Erst nach diesen Ermittlungen wird eine Stellungnahme zu den Befriedigungsaussichten der Gläubiger bzw. über die Höhe der Passiva und des vorhandenen Vermögens möglich sein“, heißt es.

Ursachen werden untersucht

Auch die Gründe für die Insolvenz sind derzeit noch Teil der laufenden Ermittlungen. „Die Insolvenzursachen sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden“, so der AKV. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen im Rahmen des Verfahrens anmelden.