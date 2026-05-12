Musical „Judas, ein Mensch“ kommt nach Graz

Nach erfolgreichen Aufführungen in Niederösterreich und dem Burgenland kommt das Musical „Judas, ein Mensch“ jetzt nach Graz. Die Inszenierung erzählt die Passion Christi aus der Sicht von Judas Iskariot.

Die Geschichte rund um Judas Iskariot wird heuer in Graz aus einer völlig neuen Perspektive erzählt. Nach mehreren Aufführungen in Niederösterreich und dem Burgenland geht das Musical „Judas, ein Mensch“ nun auf die nächste Bühne – mit großem Ensemble, eigens komponierten Liedern und einer modernen Inszenierung. Das Musical feierte bereits im Herbst des Vorjahres seine Bühnenpremiere und sorgte seitdem für positive Reaktionen bei Publikum und Presse. Nun steht fest: Am 31. Mai 2026 macht die Produktion auch in Graz Station. Gespielt wird in der Pfarre St. Johannes in der Vinzenz-Muchitsch-Straße.

Judas im Mittelpunkt

Im Zentrum des Stücks steht nicht der Verrat selbst, sondern die menschliche Seite des Judas Iskariot. „Judas, ein Mensch“ erzählt die Passion Christi aus einer ungewohnten Sichtweise und beschäftigt sich mit Hoffnung, Schuld, Verzweiflung und Erlösung. Die Inszenierung will bekannte biblische Ereignisse neu beleuchten und das Publikum zum Nachdenken anregen. Eine besondere Rolle übernimmt dabei der sogenannte „Provokateur“. Dieser Erzähler schlägt die Brücke zwischen den biblischen Ereignissen und der Gegenwart. Dadurch werden die biblischen Inhalte in die Gegenwart geholt.

©Werner Achs | Rund zehn Solistinnen und Solisten sowie ein 25-köpfiger Chor stehen bei „Judas, ein Mensch“ gemeinsam auf der Bühne.

Großes Ensemble auf der Bühne

Das Ensemble besteht aus rund zehn Solistinnen und Solisten sowie einem 25-köpfigen Chor. Die Mitwirkenden wurden 2024 bei einer Audition in Eisenstadt gecastet. Auf der Bühne stehen sowohl Profis als auch Laiendarsteller. Die Hauptrolle des Judas übernehmen Josiah Ault und Roman Wagner. Weitere Rollen spielen unter anderem Lisi Lörincz und Johanna Weinhoffer als Maria Magdalena, Tristan Schneider und Susanne Dunst als „Provokateur“ sowie Michael Wachelhofer als Kajaphas.

29 eigens komponierte Lieder

Geschrieben wurde das Musical vonThomas J. Steiner. Hinter dem Projekt steht der gemeinnützige Verein Musical-Werkstatt „Sonnenland“, der sich besonders der Förderung junger Talente widmet. Mit insgesamt 29 eigens komponierten Liedern, Chorpassagen und dem „Provokateur“ soll eine emotionale Bühnenfassung entstehen. Gleichzeitig versteht sich die Aufführung auch als Beitrag zur regionalen Kulturszene im Burgenland und darüber hinaus.