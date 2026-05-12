Darum leuchtet der Grazer Uhrturm heute blau

Der Grazer Uhrturm leuchet am Dienstagabend blau. Damit macht die Stadt auf die schwere Erkrankung ME/CFS aufmerksam und setzt ein sichtbares Zeichen für Betroffene.

Am Dienstagabend, dem 12. Mai, erstrahlt das Grazer Wahrzeichen in Blau: Der Uhrturm wird als Zeichen der Solidarität mit Menschen mit ME/CFS beleuchtet. Die blaue Beleuchtung soll Aufmerksamkeit auf eine Erkrankung lenken, die für viele Betroffene den Alltag massiv einschränkt und oft unsichtbar bleibt.

Schwere chronische Erkrankung

ME/CFS ist eine schwere chronische Multisystemerkrankung. Betroffene leiden unter starker körperlicher Erschöpfung und weiteren gesundheitlichen Beschwerden, die das tägliche Leben stark beeinflussen können. Mit der Beleuchtung des Uhrturms will die Stadt ein sichtbares Zeichen setzen und mehr Bewusstsein für die Situation der Erkrankten schaffen.

Benefizveranstaltung am Hauptplatz

Neben der Beleuchtung des Uhrturms ist auch eine Benefizveranstaltung geplant. „Am 17. Mai 2026 findet außerdem von 11 bis 18 Uhr am Grazer Hauptplatz eine öffentliche Benefizveranstaltung mit Flohmarkt statt. Die Einnahmen kommen der ME/CFS-Forschung zugut“, so die Stadt Graz abschließend.