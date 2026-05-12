Gratwein-Straßengel erweitert sein Carsharing-Angebot

Neuer Standort in Rein und bessere Anbindung in Fernitz-Mellach: Das regionale Carsharing-Netz im Steirischen Zentralraum wird weiter ausgebaut. Gratwein-Straßengel ist jetzt sogar die erste Gemeinde mit drei tim-Standorten.

Das Carsharing-Netz im Steirischen Zentralraum wächst weiter. Während in Gratwein-Straßengel ein zusätzlicher tim-Standort eröffnet wurde, bekam auch Fernitz-Mellach einen neuen, zentraleren Standort für sein e-Carsharing-Angebot. Unterstützt wurden die Projekte von der Region Steirischer Zentralraum. Mit dem Ausbau soll das Angebot für Gemeinden und Nutzerinnen und Nutzer besser erreichbar und alltagstauglicher werden. Erst im Jänner wurde mit Frohnleiten die mittlerweile 15. Gemeinde in das regionale tim-Netz aufgenommen.

Neuer Standort in Rein

Gratwein-Straßengel gilt nun als erste Gemeinde im Steirischen Zentralraum mit gleich drei tim-Standorten. Zusätzlich zu den bisherigen Standorten beim Naturfreundeheim Gratwein und beim Gemeindeamt Judendorf wurde Ende April ein weiterer Knoten beim ehemaligen Gemeindeamt Eisbach eröffnet. Damit wird jetzt auch das Umfeld rund um das Stift Rein an das Carsharing-Angebot angebunden. Vor Ort steht künftig ein Cupra Born bereit. Insgesamt können Nutzerinnen und Nutzer in der Gemeinde zwei Renault Zoe, einen Cupra Born sowie ein Lastenrad ausleihen. Bürgermeisterin Doris Dirnberger sagt dazu: „Jeder zusätzliche tim-Standort bringt Mobilität näher zu den Menschen. Mit dem neuen Standort in Rein schließen wir eine weitere Lücke in unserem großen, weitläufigen Gemeindegebiet und verbessern die Erreichbarkeit. Damit wird es für viele noch einfacher, im Alltag ohne eigenes Auto mobil zu sein.“

©Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH In Fernitz-Mellach wurde der tim-Standort vor das Gemeindeamt verlegt. (v. l. n. r.: Lena Fruhmann, Bürger:innenservice Fernitz-Mellach; Bürgermeister Robert Tulnik; Florian Supe, Regionalmanagement Steirischer Zentralraum) ©Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH Neuer tim-Standort in Gratwein-Straßengel im Ortsteil Rein. (v. l. n. r.: Sebastian Kappel, Prime Mobility / tim-Kundenservice; Vizebürgermeister Manfred Zettl; Gemeinderat Peter Rabensteiner; Bürgermeisterin Doris Dirnberger; Anna Reichenberger, Regionalmanagement Steirischer Zentralraum)

Fernitz-Mellach verlegt Standort

Auch in Fernitz-Mellach gibt es Änderungen. Das Carsharing-Auto wurde direkt vor das Gemeindeamt beim Erzherzog-Johann-Platz verlegt. Der Opel Mokka-e kann dort ab sofort ausgeliehen werden. Durch die Nähe zur Bushaltestelle soll die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert werden. Die bestehenden Ladesäulen für private e-Autos bleiben weiterhin am bisherigen Standort in der Schulgasse bestehen. Bürgermeister Robert Tulnik erklärt: „Mit dem neuen Standort direkt im Ortszentrum wird Carsharing noch besser erreichbar. Die Nähe zu Busknoten und Radinfrastruktur macht die Nutzung im Alltag spürbar einfacher.“

Netzwerk wächst weiter

Hinter dem Ausbau steht die Region Steirischer Zentralraum, die Gemeinden beim Aufbau und Betrieb der Infrastruktur unterstützt. Ziel sei es, das Angebot laufend weiterzuentwickeln und besser zu vernetzen. „Als zentrale Koordinationsstelle sorgen wir dafür, dass das Sharing-Netz über Gemeindegrenzen hinweg optimal verknüpft bleibt und kontinuierlich weiterentwickelt wird“, erklärt Kerstin Weber von der Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH. Aktuell stehen im Steirischen Zentralraum 24 tim-Autos und elf Lastenräder an 18 Standorten in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg zur Verfügung. Wer möchte, kann sich zusätzlich auch für das Grazer tim-Netz freischalten lassen.