Tragisches Ende: Frau stirbt Wochen nach Bim-Unfall in der Annenstraße

Am 10. April kam es zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn. Eine Frau wurde damals schwer verletzt. Nach einem langen Überlebenskampf, verlor sie nun ihr Leben.

Wie berichtet, kam es Freitagnachmittag, 10. April 2026, zu einem Unfall mit einer Straßenbahn bei welchem eine Frau schwer verletzt wurde. Wie nun bekannt wurde, ist die 68-Jährige am 6. Mai 2026 aufgrund der schweren Verletzungen im LKH Graz verstorben.

So passierte das Unglück

Gegen 15 Uhr wollte eine 68-Jährige beim Roseggerhaus in die Linie 1 Richtung Hauptbahnhof zusteigen. Dabei geschah das Unglück: Die Frau klemmte sich die Hand in der Tür ein. Als die Straßenbahn anfuhr, wurde die Seniorin zu Boden gerissen. Ein aufmerksamer Fahrgast reagierte geistesgegenwärtig und riss sofort die Notbremse.

Frau verstarb

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch eine Notärztin ins LKH Graz eingeliefert. Nun ist sie leider verstorben. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 09:09 Uhr aktualisiert