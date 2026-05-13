„Graz City Car Meet“: 600 Tuning-Autos rollen wieder in den CITYPARK

600 Fahrzeuge, DJs und Retro-Atmosphäre: Das „Graz City Car Meet“ bringt am 23. Mai wieder Tuning-Fans aus ganz Österreich nach Graz. Schauplatz des Treffens ist erneut das Parkhaus A im CITYPARK.

Motorensound, glänzende Karosserien und jede Menge Szene-Flair: Das „Graz City Car Meet“ bringt am Samstag, dem 23. Mai 2026, erneut hunderte Fahrzeuge nach Graz. Schauplatz ist das Parkhaus A im CITYPARK, wo sich auf den Ebenen zwei bis vier rund 600 ausgewählte Autos präsentieren. Hinter der Veranstaltung stehen der CITYPARK Graz und Veranstalter Paul Flecker mit seinem Eventmanagement-Unternehmen DGAEHEA. Bereits die erste Ausgabe des Treffens sorgte für großen Andrang. Nun soll das Event erneut Menschen aus der österreichischen Tuning-Szene zusammenbringen. Neben Fahrzeugen stehen auch Themen wie Autopflege, Innovationen und Lifestyle im Mittelpunkt.

Szene trifft auf Austausch

Bei der Veranstaltung präsentieren namhafte Aussteller:innen Produkte und Neuheiten aus den Bereichen Tuning, professionelle Fahrzeugpflege und Fashion. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Produkte direkt vor Ort ausprobieren. Dazu kommt ein „Show & Shine“-Wettbewerb, bei dem besonders auffällige Fahrzeuge präsentiert werden. Veranstalter Paul Flecker sieht das Treffen auch als Plattform für Austausch innerhalb der Szene. „DGAEHEA steht für Qualität, Vernetzung und Innovationsgeist – genau das möchten wir auch in Graz sichtbar machen“, erklärt Flecker. Ziel sei es, die Community nicht nur zu präsentieren, sondern auch weiterzuentwickeln.

©Felix Pauer Veranstalter Paul Flecker beim Show and Shine Wettbewerb. ©Felix Pauer Eines von vielen schönen getunten Autos, die im CITYPARK zu sehen sind.

CITYPARK setzt auf Erlebnis

Auch für den CITYPARK Graz ist die Veranstaltung ein besonderer Programmpunkt. Center-Manager Richard Oswald betont: „Das Thema Automobil fasziniert seit jeher, umso mehr freut es uns, einmal mehr Shopping mit echtem Erlebnis zu verbinden“. Musikalisch setzt das Event auf Retro-Stimmung: DJ Osaro und DJ Notion sorgen mit 80er-Jahre-Tracks für passende „Vice City“-Atmosphäre im Parkhaus. Ergänzt wird das Programm durch einen Foodcourt mit gastronomischem Angebot für Gäste und Teilnehmer:innen.

Die wichtigsten Infos

Das „Graz City Car Meet“ findet am Samstag, dem 23. Mai 2026, von 15 bis 21 Uhr im Parkhaus A des CITYPARK Graz statt. Besucher-Tickets kosten 14,99 Euro, Car-Tickets 35,99 Euro. Neben den ausgestellten Fahrzeugen warten eine Aussteller-Meile, Musikprogramm und der „Show & Shine“-Bewerb auf die Gäste.