„Graz City Car Meet“: 600 Tuning-Autos rollen wieder in den CITYPARK
600 Fahrzeuge, DJs und Retro-Atmosphäre: Das „Graz City Car Meet“ bringt am 23. Mai wieder Tuning-Fans aus ganz Österreich nach Graz. Schauplatz des Treffens ist erneut das Parkhaus A im CITYPARK.
Motorensound, glänzende Karosserien und jede Menge Szene-Flair: Das „Graz City Car Meet“ bringt am Samstag, dem 23. Mai 2026, erneut hunderte Fahrzeuge nach Graz. Schauplatz ist das Parkhaus A im CITYPARK, wo sich auf den Ebenen zwei bis vier rund 600 ausgewählte Autos präsentieren. Hinter der Veranstaltung stehen der CITYPARK Graz und Veranstalter Paul Flecker mit seinem Eventmanagement-Unternehmen DGAEHEA. Bereits die erste Ausgabe des Treffens sorgte für großen Andrang. Nun soll das Event erneut Menschen aus der österreichischen Tuning-Szene zusammenbringen. Neben Fahrzeugen stehen auch Themen wie Autopflege, Innovationen und Lifestyle im Mittelpunkt.
Szene trifft auf Austausch
Bei der Veranstaltung präsentieren namhafte Aussteller:innen Produkte und Neuheiten aus den Bereichen Tuning, professionelle Fahrzeugpflege und Fashion. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Produkte direkt vor Ort ausprobieren. Dazu kommt ein „Show & Shine“-Wettbewerb, bei dem besonders auffällige Fahrzeuge präsentiert werden. Veranstalter Paul Flecker sieht das Treffen auch als Plattform für Austausch innerhalb der Szene. „DGAEHEA steht für Qualität, Vernetzung und Innovationsgeist – genau das möchten wir auch in Graz sichtbar machen“, erklärt Flecker. Ziel sei es, die Community nicht nur zu präsentieren, sondern auch weiterzuentwickeln.
CITYPARK setzt auf Erlebnis
Auch für den CITYPARK Graz ist die Veranstaltung ein besonderer Programmpunkt. Center-Manager Richard Oswald betont: „Das Thema Automobil fasziniert seit jeher, umso mehr freut es uns, einmal mehr Shopping mit echtem Erlebnis zu verbinden“. Musikalisch setzt das Event auf Retro-Stimmung: DJ Osaro und DJ Notion sorgen mit 80er-Jahre-Tracks für passende „Vice City“-Atmosphäre im Parkhaus. Ergänzt wird das Programm durch einen Foodcourt mit gastronomischem Angebot für Gäste und Teilnehmer:innen.
Die wichtigsten Infos
Das „Graz City Car Meet“ findet am Samstag, dem 23. Mai 2026, von 15 bis 21 Uhr im Parkhaus A des CITYPARK Graz statt. Besucher-Tickets kosten 14,99 Euro, Car-Tickets 35,99 Euro. Neben den ausgestellten Fahrzeugen warten eine Aussteller-Meile, Musikprogramm und der „Show & Shine“-Bewerb auf die Gäste.