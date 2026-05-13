EggenLend hat jetzt einen neuen Park

Mit dem neuen Gertie-Pakesch-Kaan Park bekommt EggenLend mehr Grün, Sport und Platz zum Entspannen. Auf rund 4.500 Quadratmetern warten Sportflächen, Hängematten und neue Treffpunkte für Familien und Jugendliche.

Mitten im wachsenden Stadtteil EggenLend ist ein neuer Treffpunkt entstanden: Der rund 4.500 Quadratmeter große Gertie-Pakesch-Kaan Park an der Starhemberggasse wurde eröffnet. Jugendliche, Familien und Sportbegeisterte finden dort ab sofort Platz für Bewegung, Erholung und Begegnung.

Neues grünes Herz für den Stadtteil

Direkt angrenzend an das Entwicklungsgebiet Smart City soll der neue Park künftig gemeinsam mit weiteren Grünflächen das „grüne Herz“ von EggenLend bilden. Der Fokus liegt dabei klar auf Sport, Freizeit und Gemeinschaft. Die Bauarbeiten starteten bereits Mitte August 2025, nachdem das provisorische Jugendzentrum abgebaut worden war. Die Fertigstellung des Parks steht außerdem in engem Zusammenhang mit dem neuen Jugendfreizeitzentrum EggenLend, das ebenfalls an der Starhemberggasse errichtet wurde. Dort befindet sich auch eine öffentliche WC-Anlage, die den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung steht.

Sportplatz für Fußball, Basketball und Volleyball

Herzstück des Parks ist ein multifunktionaler Sportplatz mit EPDM-Belag. Dort kann Fußball, Basketball und Volleyball gespielt werden. Zusätzlich entstand ein Bereich mit Kletterelementen, der vor allem Jugendliche ansprechen soll. Damit auch an heißen Tagen für Abkühlung gesorgt ist, wurde nördlich des Sportplatzes ein Trinkbrunnen mit Dusche installiert. Der neue Park setzt damit bewusst auf Bewegung und Aufenthaltsqualität gleichermaßen.

Hängematten und Bankschaukeln laden zum Verweilen ein

Neben den Sportmöglichkeiten wurde auch auf ruhige Bereiche Wert gelegt. Sitz- und Liegeflächen aus Holz, Hängematten sowie Bankschaukeln schaffen Raum zum Entspannen und Zusammensitzen. Ein beleuchteter Gehweg in Nord-Süd-Richtung sorgt zusätzlich für gute Erreichbarkeit und mehr Sicherheit im gesamten Parkbereich.