Gas wird günstiger: Energie Graz senkt Preise ab Juli 2026

Rund 6.000 Haushalte und Kleingewerbebetriebe in Graz dürfen sich freuen: Die Energie Graz senkt mit 1. Juli 2026 den Gaspreis um rund 11,5 Prozent.

Während in vielen Bereichen die Kosten weiter steigen, gibt es für zahlreiche Grazerinnen und Grazer jetzt gute Nachrichten: Die Energie Graz reduziert ab 1. Juli 2026 den Verbrauchspreis für Gas. Betroffen sind rund 6.000 Haushalts- und Kleingewerbekund:innen. Der neue Arbeitspreis liegt künftig bei rund fünf Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht einer Senkung von etwa 11,5 Prozent. Die Grundgebühr bleibt unverändert. Laut Energie Graz werden die betroffenen Kunden voraussichtlich bis Ende Mai 2026 schriftlich informiert.

Märkte haben sich entspannt

Die vergangenen Jahre waren von starken Turbulenzen auf den internationalen Energiemärkten geprägt. Höhere Netzkosten, steigende Abgaben und die allgemeine Inflation haben vielerorts zu Mehrkosten geführt. Umso bemerkenswerter sei laut Energie Graz nun die Möglichkeit, gesunkene Beschaffungskosten direkt weiterzugeben. Möglich wird die Preissenkung durch die deutliche Entspannung auf den Gas-Großhandelsmärkten. Gleichzeitig verweist die Energie Graz auf ihre langfristige Einkaufsstrategie. Diese habe in Zeiten extremer Marktpreise geholfen, starke Preissprünge abzufedern und ermögliche jetzt, sinkende Marktpreise rasch an die Kund:innen weiterzugeben.

Entwicklung bleibt unsicher

Trotz der aktuellen Senkung bleibt die Lage auf den internationalen Energiemärkten angespannt. Die Energie Graz spricht weiterhin von volatilen und geopolitisch instabilen Entwicklungen. Deshalb erfolge die Preissenkung vorerst auf Basis der derzeitigen Marktbedingungen. Die weitere Entwicklung werde laufend beobachtet und bewertet.

Stadt sieht „konkrete Entlastung“

Auch aus der Grazer Stadtpolitik kommt Zustimmung. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) erklärt: „Die Versorgung der Grazerinnen und Grazer mit leistbarer Energie ist ein zentrales Anliegen der Stadt Graz. Dass die Energie Graz nun sinkende Marktpreise direkt an die Haushalte weitergibt, ist ein wichtiger Schritt und eine konkrete Entlastung für viele Menschen in unserer Stadt.“ Manfred Eber (KPÖ) betont außerdem: „Menschen spüren die steigenden Lebenshaltungskosten tagtäglich. Umso wichtiger ist es, dass dank der vorausschauenden und verantwortungsvollen Arbeit der Energie Graz nun eine spürbare Senkung der Gaspreise möglich wird.“