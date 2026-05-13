Schwer verletzt: Lenkerin (52) gegen Betonleitwand geschleudert

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Mittwoch, den 13. Mai auf der A9 Richtung Süden ereignet. Eine 52-Jährige fährt mit aller Wucht gegen ein vor ihr stehendes Auto. Ihr Fahrzeug wird gegen die Betonleinwand geschleudert.

Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich. Die 52-Jährige wird mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich. Die 52-Jährige wird mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr ereignete sich auf der A9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Süden im Baustellenbereich auf Höhe Mautern ein schwerer Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte eine 52-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Bruck Mürzzuschlag zu spät wahrgenommen haben, dass der Verkehr vor ihr zum Stillstand gekommen war.

Feuerwehr muss Lenkerin aus Fahrzeug befreien – mit Notarzthubschrauber ins Spital

In weiterer Folge kollidierte sie mit dem Pkw vor ihr. Dieser Pkw wurde gegen einen Lkw geschleudert. Die 52-Jährige wurden mit ihrem Pkw gegen die Betonmittelleitwand geschleudert. Sie musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen mittels dem Notarzthubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen.

Auch Lenker des zweiten Fahrzeugs verletzt

Auch der zweite Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Süden war für die Dauer des Einsatzes für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.