„Oft völlig erschöpft“: Grazer Pflegedrehscheibe erlebt Ansturm

Pflege beginnt oft still, zuhause, zwischen Alltag, Sorge und Überforderung. In Graz suchen immer mehr Menschen Hilfe. Die Pflegedrehscheibe begleitet Betroffene seit zehn Jahren genau dort, wo Situationen oft zu kippen drohen.

10-jähriges Jubiläum: Was 2016 als Pilotprojekt startete, entwickelte sich zu einer zentralen Anlaufstelle für tausende Grazer und später sogar zum Vorbild für die gesamte Steiermark.

10-jähriges Jubiläum: Was 2016 als Pilotprojekt startete, entwickelte sich zu einer zentralen Anlaufstelle für tausende Grazer und später sogar zum Vorbild für die gesamte Steiermark.

Meist beginnt es schleichend. Ein Angehöriger braucht plötzlich Hilfe beim Einkaufen. Medikamente müssen organisiert werden, später kommt Unterstützung im Alltag dazu. Viele Familien versuchen lange, alles alleine zu schaffen, bis es irgendwann nicht mehr geht.

Hilfe seit zehn Jahren

Genau an diesem Punkt setzt die Pflegedrehscheibe Graz an. Seit mittlerweile zehn Jahren begleitet sie Menschen in Situationen, die oft von Überforderung, Zeitdruck und Unsicherheit geprägt sind. Was 2016 als Pilotprojekt startete, entwickelte sich zu einer zentralen Anlaufstelle für tausende Grazer und später sogar zum Vorbild für die gesamte Steiermark.

Wenn aus Sorge Überlastung wird

Die Zahlen zeigen deutlich, wie stark der Bedarf gestiegen ist. Während es im ersten Jahr etwas mehr als 1.000 telefonische Anfragen gab, waren es 2025 bereits über 18.000. Auch Hausbesuche und persönliche Beratungen haben massiv zugenommen. Hinter diesen Zahlen stehen Schicksale, die oft ähnlich beginnen. Angehörige versuchen, Pflege und Alltag gleichzeitig zu stemmen. Viele kommen erst spät an ihre Grenzen, manchmal zu spät. „Hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Oft kommen Angehörige erst zu uns, wenn sie völlig erschöpft sind. Dann braucht es schnelle Hilfe, Orientierung und jemanden, der gemeinsam Lösungen sucht“, erklärt Referatsleiterin Christine Bindar.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Für Bürgermeisterin Elke Kahr ist das Angebot ein Zeichen dafür, wie wichtig kommunale Unterstützung geworden ist: „Die Pflegedrehscheibe zeigt seit zehn Jahren, was eine Stadt leisten kann, wenn sie Menschen nicht allein lässt.“

Hilfe dort, wo Menschen sie brauchen

Die Pflegedrehscheibe organisiert Unterstützung nicht erst dann, wenn ein Pflegeheim notwendig wird. Sie hilft bereits viel früher, bei Fragen zur Betreuung, bei mobilen Pflegediensten oder in akuten Krisensituationen. Heute arbeitet die Einrichtung eng mit Krankenhäusern, Gerichten, sozialen Einrichtungen und mobilen Diensten zusammen. Für viele Betroffene ist sie längst mehr als nur eine Beratungsstelle. „Die Pflegedrehscheibe ist heute weit mehr als eine Beratungsstelle. Sie ist Drehscheibe zwischen Betroffenen, Angehörigen, mobilen Diensten, Krankenhäusern, Gerichten und sozialen Einrichtungen“, sagt Fachbereichsleiterin Norma Rieder.

Pflege wird zur großen Herausforderung

Mit dem steigenden Pflegebedarf wächst auch der Druck auf Familien und das Gesundheitssystem. Immer mehr Menschen werden älter, gleichzeitig fehlen bereits heute Pflegekräfte. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) sieht darin eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe: „Pflege ist eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Gleichzeitig erleben viele Betroffene und Angehörige ein System, das immer komplizierter wird. Seit 10 Jahren leisten die Kollegen der Pflegedrehscheibe wichtige und verlässliche Arbeit.“ Besonders wichtig sei, Pflege nicht nur als Kostenfrage zu sehen. „Pflege darf nicht als Kostenfaktor betrachtet werden. Wer gute Pflege will, muss in Menschen investieren: in Personal, in Beratung und in öffentliche Angebote“, betont Krotzer.

Ein Modell für die ganze Steiermark

Dass das Grazer Modell funktioniert, zeigt sich auch daran, dass es mittlerweile im ganzen Bundesland übernommen wurde. Seit 2020 entstanden zwölf Pflegedrehscheiben in der Steiermark. Für Bürgermeisterin Elke Kahr ist das Angebot ein Zeichen dafür, wie wichtig kommunale Unterstützung geworden ist: „Die Pflegedrehscheibe zeigt seit zehn Jahren, was eine Stadt leisten kann, wenn sie Menschen nicht allein lässt.“