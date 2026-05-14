Graz-Wahl: NEOS setzen auf „Fixplatzgarantie“ für Kindergartenbetreuung

Die Grazer NEOS haben ihre Kampagne für die Gemeinderatswahl vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Reformen in der Stadtpolitik, eine sogenannte „Fixplatzgarantie“ für Kinderbetreuung und Veränderungen bei politischen Strukturen.

Mit dem offiziellen Kampagnenstart am Karmeliterplatz haben die Grazer NEOS ihre Schwerpunkte für die Gemeinderatswahl am 28. Juni präsentiert. Unter dem Motto „Weniger herumeiern. Mehr Mut.“ stellte Spitzenkandidat Philipp Pointner gemeinsam mit Wahlkampfleiterin Lena Berner zentrale Forderungen der Partei vor.

Fokus auf Kinderbetreuung

Ein zentrales Thema der Kampagne ist die sogenannte „Fixplatzgarantie“. Die NEOS fordern einen garantierten Kinderbetreuungsplatz für jedes Kind in Graz. Damit sollen Familien entlastet und bessere Rahmenbedingungen für Beruf und Betreuung geschaffen werden. „Hunderte Grazer Familien haben unsere Petition bereits unterstützt. Das zeigt, wie groß der Druck und wie groß der Wunsch nach Veränderung mittlerweile ist. Jetzt muss endlich die Politik liefern“, sagte Spitzenkandidat Philipp Pointner.

Kritik an bestehenden Strukturen

Die Partei übte bei der Präsentation auch Kritik an der aktuellen Stadtpolitik. Aus Sicht der NEOS brauche es mehr Reformen und schnellere Entscheidungen in Bereichen wie Verkehr, Bildung und Verwaltung. „Graz eiert seit Jahren herum. Während andere Städte anpacken und reformieren, bleibt Graz im politischen Stillstand stecken“, erklärte Pointner. Um neue Investitionen zu ermöglichen, schlagen die NEOS unter anderem strukturelle Änderungen im politischen System vor. Die Zahl der Mandatarinnen und Mandatare soll nach den Vorstellungen der Partei deutlich reduziert werden.

„Mehr Mut“ als Wahlkampfmotto

Wahlkampfleiterin Lena Berner betonte, dass die Kampagne bewusst auf klare Inhalte setze. „‚Weniger herumeiern. Mehr Mut.‘ – das ist keine Provokation. Das ist eine Einladung“, so Berner. Die Partei wolle den Fokus im Wahlkampf auf konkrete Themen und Reformvorschläge legen. Dazu zählen neben Kinderbetreuung auch Verwaltungsreformen und Investitionen in Bildung. Mit dem Kampagnenauftakt beginnt für die Grazer NEOS offiziell die heiße Phase des Wahlkampfs bis zur Gemeinderatswahl am 28. Juni.