Neuer Bim-Zwischenfall in Graz sorgt nach Todesfall für Fragen

Nach dem Tod einer 68-Jährigen sorgt ein weiterer Vorfall in einer Grazer Straßenbahn für Diskussionen. Wieder wurde ein Fahrgast in einer Tür eingeklemmt. Nun prüfen die Graz-Linien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.

Nur wenige Stunden nachdem bekannt wurde, dass eine 68-jährige Frau nach einem Straßenbahnunfall verstorben ist, kommt es erneut zu einem Zwischenfall mit einer Bimtür in Graz.

Nur wenige Stunden nachdem bekannt wurde, dass eine 68-jährige Frau nach einem Straßenbahnunfall verstorben ist, kommt es erneut zu einem Zwischenfall mit einer Bimtür in Graz.

Die Verunsicherung bei vielen Fahrgästen wächst. Nur wenige Stunden nachdem bekannt wurde, dass eine 68-jährige Frau nach einem Straßenbahnunfall verstorben ist, kommt es erneut zu einem Zwischenfall mit einer Bimtür in Graz.

Fahrgast bleibt mit Hand eingeklemmt

Der jüngste Vorfall ereignete sich bei der Linie 7 im Bereich Hauptbahnhof. Laut Schilderung einer Frau blieb ihr Mann mit der Hand in der bereits geschlossenen Tür stecken und konnte sich nicht selbst befreien, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Erst zwei andere Fahrgäste sollen geholfen haben, indem sie die Tür aufdrückten. Verletzt wurde der Mann offenbar nicht schwer, doch die Situation sorgt nun für neue Diskussionen über die Sicherheit in den Straßenbahnen.

Tragischer Unfall wirkt nach

Besonders brisant: Erst kurz zuvor war bekannt geworden, dass jene 68-jährige Grazerin verstorben ist, die im April bei einer Straßenbahn in der Annenstraße zu Sturz gekommen war, 5 Minuten hat berichtet. Die Frau hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Noch ist unklar, wie genau es damals zu dem Unfall kam. Ermittler prüfen derzeit unter anderem Videoaufnahmen und Zeugenaussagen. Im Raum steht die Frage, ob die Frau beim Einstieg in der Tür eingeklemmt wurde.

Graz-Linien prüfen Nachrüstung

Die Holding Graz betont, dass alle Straßenbahnen mit Sicherheitssystemen ausgestattet seien. So seien alle Straßenbahnen im Fuhrpark der Graz-Linien mit entsprechenden Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das Risiko des Einklemmens von Fahrgästen deutlich reduzieren würden. Dazu zählen laut Holding unter anderem Lichtschranken und Drucksensoren. Diese Systeme sollen erkennen, wenn sich ein Hindernis in der Tür befindet. Warum es dennoch zu den Vorfällen kommen konnte, wird derzeit untersucht. Gleichzeitig kündigen die Graz-Linien weitere Prüfungen an.

Diskussion über Sicherheit wächst

Die Vorfälle treffen auf eine ohnehin angespannte Diskussion rund um den Grazer Straßenbahnverkehr. Erst vor Kurzem hatten Stadt und Holding eine Kampagne gestartet, um auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Im vergangenen Jahr waren Grazer Straßenbahnen laut Holding in rund 290 Unfälle verwickelt. Nun rückt zusätzlich die Sicherheit der Türen in den Fokus.