Klubförderung offengelegt: So verwendet die KPÖ Graz ihr Geld

Wohin fließt eigentlich die Klubförderung im Grazer Rathaus? Die KPÖ hat jetzt ihre Ausgaben offengelegt und erklärt, warum ein großer Teil des Geldes direkt an Menschen in Not, Schulen und soziale Projekte zurückgeht.

Parteiförderungen sorgen immer wieder für Diskussionen. Wie viel Geld erhalten Parteien und wofür wird es verwendet? Die KPÖ im Grazer Gemeinderat hat nun erneut ihre Klubförderung offengelegt und präsentiert nun die Zahlen, mit dem Ziel einer klaren Transparenz.

Ein Drittel ging direkt zurück an die Bevölkerung

Zwischen Juni 2025 und Mai 2026 erhielt der KPÖ-Gemeinderatsklub laut eigenen Angaben insgesamt 210.499,86 Euro an Klubförderung. Ein erheblicher Teil davon floss laut Partei direkt zurück an die Grazer Bevölkerung. Mehr als 42.000 Euro wurden demnach an 190 Personen und Familien in sozialen Notlagen ausbezahlt. Weitere Gelder gingen an Schulen, Vereine und Initiativen aus dem Sozial-, Gesundheits- und Kulturbereich. Zusätzlich investierte die KPÖ 26.400 Euro in die Aktion „Wildblumen für alle!“, bei der hunderte Blumenkisterl verschenkt wurden. Insgesamt seien so rund 74.000 Euro, also etwa 31 Prozent der Klubförderung, wieder direkt bei der Bevölkerung angekommen.

Diskussion um Parteienförderung begleitet Graz seit Jahren

Hintergrund der Debatte ist eine Erhöhung der Förderungen für Parteien und Gemeinderatsklubs im Jahr 2013. Damals wurde die Summe deutlich angehoben. Die KPÖ hatte gemeinsam mit den Grünen und der Piratenpartei dagegen gestimmt. Später wurde ein Teil der Parteienförderung in sogenannte Klubförderungen umgewandelt. Seitdem veröffentlicht die KPÖ nach eigenen Angaben jährlich ihre Ausgaben und verweist darauf, Teile der Mittel bewusst weiterzugeben.

„Gelebte Transparenz“

KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada betont den sozialen Anspruch hinter dem Modell: „Die Stadt Graz zahlt allen Parteien im Gemeinderat sogenannte Klubfördermittel – Geld, das die politische Arbeit finanzieren soll. Der Gemeinderatsklub der KPÖ legt traditionell jedes Jahr seine Bücher offen und gibt einen großen Teil dieser Mittel direkt an die Grazerinnen und Grazer zurück.“ Und weiter: „Allein im letzten Jahr waren das fast 74.000 Euro – an Menschen in Notlagen, an Schulen, Vereine und soziale Projekte.“ Seit 2014 habe die Partei laut eigenen Angaben insgesamt mehr als 1,2 Millionen Euro an Unterstützung ausgezahlt. „Anstatt also das Geld in Eigenwerbung zu stecken, helfen wir dort, wo es am dringendsten gebraucht wird. Das ist für uns gelebte Transparenz, soziale Verantwortung und Solidarität“, erklärt Mohsenzada.

Geld für Sozialfonds und Hilfsprojekte

Zusätzlich verweist die KPÖ darauf, dass die Klubförderung in den vergangenen Jahren auf Initiative der Partei mehrfach gekürzt worden sei. Die frei gewordenen Mittel flossen in den Sozialfonds „Graz hilft“, der Menschen in akuten Notlagen unterstützen soll. Allein aus den gekürzten KPÖ-Klubmitteln seien dabei mehr als 164.000 Euro in den Fonds gegangen.