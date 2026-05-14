Countdown in Graz endet: Was hinter „Studio Bonfire“ steckt

Wochenlang sorgte nur ein Countdown für Spekulationen. Jetzt ist klar, was hinter „Studio Bonfire“ in Graz steckt. In der Feuerbachgasse eröffnet ein neuer Ort für Kunst, Design und kreative Begegnungen.

Viele haben in den vergangenen Tagen gerätselt. Auf der Website lief lediglich ein Countdown herunter, konkrete Informationen gab es kaum. Umso größer wurde die Neugier rund um „Studio Bonfire“ in der Grazer Feuerbachgasse. Jetzt lüften die Betreiber Stück für Stück das Geheimnis.

Neuer Kreativort entsteht in Graz

Ab 15. Mai öffnet „Studio Bonfire“ offiziell seine Türen. Dahinter stehen zwei Künstler, die in Graz einen neuen Treffpunkt für Kunst, Design und kreative Ideen schaffen wollen. Auf Instagram geben Christoph alias „Monsieur Schabernack“ aus Wien und die Salzburger Illustratorin und Mural-Artistin Anja Grohmann erste Einblicke in das Projekt. Beide leben und arbeiten mittlerweile in Graz. „Zwei kreative Köpfe, die beschlossen haben, einen Ort für Kunst, Design, Austausch und gute Ideen zu schaffen“, beschreiben sie ihr Konzept.

Zwischen Baustelle und Vorfreude

Noch wird im Hintergrund intensiv gearbeitet. Farbrollen, Möbelaufbau, offene Projekte und Vorbereitungen bestimmen derzeit den Alltag im neuen Studio. Gerade diese Mischung sorgt online bereits für Aufmerksamkeit. Die Betreiber teilen bewusst nur kleine Ausschnitte und teasern immer wieder neue Details an. „Damit ihr nicht komplett aus allen Wolken fallt, wenn ihr bei uns im Studio reinspaziert“, schreiben sie augenzwinkernd zu ersten Bildern aus dem Inneren.

Mehr als nur ein Geschäft

Was genau Besucher erwartet, wird bislang nur teilweise verraten. Klar scheint aber: Studio Bonfire soll kein klassischer Shop werden. Geplant ist vielmehr ein Ort zum Verweilen, Stöbern und Austauschen. Kunst, Design und kreative Projekte sollen dort zusammenkommen. „Ein Ort, an dem man gern bleibt, stöbert, zusammenkommt und sich inspirieren lässt“, heißt es von den Gründern. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 15. Mai, ab 15 Uhr in der Feuerbachgasse 10 statt.