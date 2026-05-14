Das beliebte Grazer Augartenfest enthüllt Line-up für Jubiläumsauflage

Das Grazer Augartenfest zählt längst zu den größten Sommerpartys der Steiermark. Jetzt wurde das Line-up für 2026 präsentiert, mit internationalen Acts, heimischen Bands und freiem Eintritt mitten in Graz.

Das Augartenfest gehört in Graz und der Steiermark zu den wichtigsten Festen des Jahres und ist ein regelrechter Besuchermagnet.

Das Augartenfest gehört in Graz und der Steiermark zu den wichtigsten Festen des Jahres und ist ein regelrechter Besuchermagnet.

Wenn sich tausende Menschen mit Drinks, Sonnenbrillen und Festivalstimmung im Augarten versammeln, dann ist wieder Augartenfest-Zeit. Jetzt steht fest, welche Acts heuer bei einem der größten Gratis-Open-Airs der Steiermark auftreten werden.

Internationale Acts mitten in Graz

Am 20. Juni verwandelt sich der Grazer Augarten erneut in eine riesige Festivalfläche. Besonders die Soundportal-Bühne gilt seit Jahren als Publikumsmagnet und feiert heuer bereits ihr 25-jähriges Bestehen. Für das Jubiläum wurde ein internationales und zugleich vielseitiges Programm angekündigt. Mit dabei ist unter anderem Dub FX. Der australische Künstler zählt weltweit zu den bekanntesten Beatbox- und Loopstation-Acts und bringt gemeinsam mit Mr. Woodnote eine Mischung aus Reggae, Drum’n’Bass und elektronischen Sounds nach Graz. Der Musiker spielte bereits auf großen Festivals rund um die Welt und erreichte auf Youtube hunderte Millionen Aufrufe.

Heimische Szene stark vertreten

Neben internationalen Namen setzt das Augartenfest auch heuer stark auf österreichische Künstler. Die Grazer Band Velvet Wasted, die zuletzt mit ihrer Album-Release-Show im Dom im Berg für Aufmerksamkeit sorgte, steht ebenso auf dem Programm. Dazu kommen Ankathie Koi, die Punk-Pop-Band Baits, der deutsche Musiker Ansa Sauermann sowie die wiedervereinigten Burning Flags. Damit reicht die musikalische Bandbreite von Indie und Punk bis hin zu elektronischen Sounds und Singer-Songwriter-Elementen.

Vom kleinen Parkfest zur Mega-Party

Was heute bis zu 25.000 Besucher anzieht, begann einst vergleichsweise klein. Anfang der 2000er-Jahre spielten noch regionale Bands vor wenigen hundert Menschen am Rand des Parks. Auffällig ist heuer vor allem der Termin. Das Fest findet diesmal früher statt als in den vergangenen Jahren. Statt Anfang Juli steigt die Veranstaltung bereits am 20. Juni.