Unfall am Feiertag in Graz: Zeitungszusteller crasht mit Auto

Am Donnerstagmorgen, dem 14. Mai 2026, kam es zu einer Kollision zwischen einem Wagen und einem Moped. Der 46-jährige Mopedlenker kam dabei zu Sturz und verletzte sich schwer.

Gegen 7.20 Uhr war ein 36-jähriger Grazer mit seinem Wagen auf dem Gadollaweg in Richtung Norden unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr der 46-Jährige mit einem Moped auf demselben Weg, kam jedoch aus der Fußgängerzone aus westlicher Richtung. Es kam zu einer Kollision, bei der der 46-Jährige zu Sturz kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Laut Angaben des 36-Jährigen sowie einer Zeugin dürfte der Mopedlenker, der gerade Zeitungen auslieferte, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und während der Fahrt mit einem Mobiltelefon hantiert haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.