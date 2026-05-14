Über 100 Gerichte: Asia-Lokal startet mit digitalem Konzept in Graz

In Graz-Puntigam hat mit MOJO ein modernes asiatisches Restaurant eröffnet. Das Konzept setzt auf digitale Bestellung und All-you-can-eat ohne Buffet - mit über 100 frisch zubereiteten Gerichten.

Seit dem 24. April 2026 hat Graz eine neue Adresse für moderne asiatische Küche: Das Restaurant MOJO in der Alten Poststraße 460–462 in Graz-Puntigam hat eröffnet. Das Konzept setzt auf frische Zubereitung, digitale Bestellprozesse und ein All-you-can-eat-System, das ohne klassisches Buffet auskommt. Das Team beschreibt den Ansatz als neue Interpretation von asiatischem Dining in der Stadt Graz und möchte zeigen, dass „All You Can Eat“ und hohe Produktqualität kein Widerspruch sein müssen.

Modernes Dining-Konzept im Süden von Graz

MOJO positioniert sich als zeitgemäßes asiatisches Restaurant in Graz, das Tradition und Innovation verbinden will. Im Mittelpunkt steht ein digitales Bestellsystem: Gäste wählen ihre Speisen direkt am Tisch über Tablets aus. Dadurch entfällt das klassische Buffet vollständig. „Unsere Gäste bestellen ihre Favoriten ganz entspannt und zeitgemäß über Tablets direkt am Tisch“, heißt es vom Betreiberteam. Dieses System soll einen fließenden, modernen Service ermöglichen und den Restaurantbesuch effizienter gestalten.

Über 100 Gerichte frisch zubereitet

Kulinarisch setzt MOJO auf Vielfalt und Frische. Laut Betreiber stehen über 100 Gerichte zur Auswahl, darunter Sushi, Wok-Spezialitäten, Dim Sum sowie Grillgerichte. Die Speisen werden erst nach der Bestellung frisch zubereitet. Damit soll trotz All-you-can-eat-Prinzips eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet werden. Das Konzept ist bewusst auf kleine Portionen ausgelegt. Gäste sollen verschiedene Gerichte ausprobieren und die Vielfalt der Karte gemeinsam entdecken. Dieses sogenannte Sharing-Prinzip steht im Zentrum des gastronomischen Erlebnisses.

Design und Atmosphäre als Teil des Erlebnisses

Auch optisch setzt das MOJO auf einen modernen Zugang. Das Interieur wird als stilvoll und reduziert beschrieben und soll den Fokus auf das gemeinsame Essen lenken. „Das MOJO ist mehr als nur ein Restaurant, es ist eine Bühne für moderne Gastronomie“, so die Beschreibung des Teams. Der Raum soll bewusst als Erlebnisfläche verstanden werden, nicht nur als klassischer Gastronomiebetrieb.

Digitalisierung als Teil der Gastronomie

Neben der Küche spielt Technologie eine zentrale Rolle. Die digitale Bestelllösung ersetzt analoge Prozesse und soll den Ablauf im Restaurant vereinfachen. Der Fokus liegt auf einem reibungslosen Service, der sich an aktuelle gastronomische Trends anpasst. Damit reiht sich MOJO in eine wachsende Zahl moderner Restaurantkonzepte ein, die Digitalisierung aktiv in den Betrieb integrieren.