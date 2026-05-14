Schloss Eggenberg holt „Museums-Oscar“ in London

Großer Erfolg für die Steiermark: Die Jubiläumsausstellung im Schloss Eggenberg wird international ausgezeichnet. Fast 100.000 Besucher und Besucherinnen erlebten das preisgekrönte Projekt bereits vor Ort.

Der Museums-Oscar geht nach Schloss Eggenberg: Marko Mele, Direktor des Universalmuseums Joanneum (vorne Mitte), Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg und Kurator der Jubiläumsausstellung (vorne rechts), Barbara Kaiser, Kuratorin (zweite von links hinten) mit der Verantwortlichen von Studio Louter, Shosho, Opera Amsterdam und Art House 17 bei der Verleihung in London.

Der Museums-Oscar geht nach Schloss Eggenberg: Marko Mele, Direktor des Universalmuseums Joanneum (vorne Mitte), Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg und Kurator der Jubiläumsausstellung (vorne rechts), Barbara Kaiser, Kuratorin (zweite von links hinten) mit der Verantwortlichen von Studio Louter, Shosho, Opera Amsterdam und Art House 17 bei der Verleihung in London.

Große Bühne für die steirische Kulturlandschaft: Schloss Eggenberg zählt zu den großen Gewinnern der diesjährigen Museums + Heritage Awards. Die Jubiläumsausstellung „Schloss Eggenberg: Inszenierung der Welt“ im Rahmen der STEIERMARK SCHAU 2025 – „Ambition & Illusion“ wurde in der Kategorie „Beste internationale Ausstellung“ ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung ging am 13. Mai 2026 in London über die Bühne. Damit setzt sich das Projekt im internationalen Spitzenfeld durch und wird als herausragendes Beispiel für innovative Ausstellungsgestaltung und zeitgemäße Vermittlung gewürdigt.

©Thijs Wolzak Die Jubiläumsausstellung in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg überzeugte mit einem Zusammenspiel von historischen Räumen, originalen Objekten und innovativen Präsentationsformen.

Herzstück der STEIERMARK SCHAU

Die Ausstellung in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg bildete das Herzstück der STEIERMARK SCHAU 2025 und wurde anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums des Schlosses realisiert. Mit einer gelungenen Kombination aus historischem Ambiente, internationalen Leihgaben und multimedialen Vermittlungsformaten begeisterte sie rund 100.000 Besucher und Besucherinnen. Auch die Jury zeigte sich beeindruckt, insbesondere von der Verbindung originaler Objekte mit innovativen Präsentationsformen. Bereits während der Laufzeit sorgte die Schau international für Aufmerksamkeit.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Die STEIERMARK SCHAU 2025 begeisterte insgesamt 208.600 Besucher*innen am gesamten Standort. Die multimediale Jubiläumsausstellung in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg ist mit 96.411 Besucher*innen eine der erfolgreichsten Ausstellung des Universalmuseum Joanneum.

„Große Ehre für das gesamte Team“

Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg und Kurator der Ausstellung, sieht in der Auszeichnung eine wichtige Bestätigung: „Dass dieses einzigartige Ausstellungsprojekt nun auch international für Aufsehen sorgt, ist eine große Ehre für uns als Team und bestärkt uns in unserer Arbeit mit internationalen Partner*innen.“ Für Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl ist der Erfolg ein klares Signal: Die Steiermark spiele international ganz vorne mit. Die Ausstellung habe Geschichte, Kunst und das UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Eggenberg eindrucksvoll erlebbar gemacht. Das Projekt wurde vom Universalmuseum Joanneum im Auftrag des Landes Steiermark entwickelt und umgesetzt

„Museums-Oscars“ der Branche

Die Museums + Heritage Awards gelten als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen der Museums- und Kulturerbebranche und werden oft als „Museums-Oscars“ bezeichnet. Jährlich werden Projekte ausgezeichnet, die durch Innovation, hohe Vermittlungsqualität und Besucher*innenorientierung überzeugen. Auch Marko Mele, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Universalmuseum Joanneum, betont die Bedeutung des Preises: „Diese Auszeichnung ist eine besondere Anerkennung für die wissenschaftliche Expertise, die kuratorische Leistung und das Engagement aller Beteiligten.“

Internationale Zusammenarbeit als Schlüssel

In enger Zusammenarbeit mit internationalen Leihgebern sowie renommierten Ausstellungsgestaltern wie Studio Louter, Shosho und OPERA Amsterdam entstand eine ebenso emotionale wie innovative Schau. Historische Originalobjekte wurden mit außergewöhnlichen Raumerlebnissen und modernen Vermittlungsformaten kombiniert. Ein besonderes Highlight: Mit „Sounds of Eggenberg“ von ĀRT HOUSE 17 wurden historische Kompositionen neu interpretiert und als zentrales immaterielles Ausstellungselement erlebbar gemacht.