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/ ©FF Weinitzen-Oberschöckl
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Graz-Umgebung
14/05/2026
Einsatz

Crash-Serie: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Gleich mehrere Kollisionen sorgten am Mittwoch für einen Einsatz auf der Rinneggerstraße in Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung). Zwei Personen wurden dabei verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Am Mittwochnachmittag, dem 13. Mai kam es auf der Rinneggerstraße (Rinneggerleitn) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr Weinitzen-Oberschöckl alarmiert, nachdem es aus bislang unbekannter Ursache zunächst zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad gekommen war. In weiterer Folge prallten zudem ein Wagen und ein Motorrad zusammen.

Zwei Verletzte

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften und einem Arzt versorgt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Weinitzen-Oberschöckl mit RLF-A und LKW-A, das Rote Kreuz, die Polizei sowie ein Notarzt. Auch Beamte der Polizei Kumberg und Eggersdorf waren vor Ort.

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