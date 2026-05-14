Wenn Sturm Meister wird: Hauben-Koch bietet lebenslang Gratis-Essen

Ein steirischer Spitzenkoch sorgt vor dem Bundesliga-Finale für Aufsehen. Mit einem ungewöhnlichen Angebot will er den Titelkampf beeinflussen.

Mit einer Aktion, die es so im österreichischen Fußball wohl noch nie gegeben hat, mischt sich Johann Schmuck in den Bundesliga-Showdown ein. Der 4-Hauben-Koch aus der Steiermark bietet den Torschützen von SK Sturm Graz und FK Austria Wien ein außergewöhnliches „Zuckerl“ an. Sein Versprechen: Sollte Sturm Meister werden, dürfen die entscheidenden Torschützen beider Teams lebenslang gratis bei ihm essen.

Meistertitel hängt an zwei Spielen

Die Ausgangslage ist klar: Sturm Graz braucht am Sonntag einen Sieg im Heimspiel gegen SK Rapid Wien. Gleichzeitig muss die Austria Wien gegen Tabellenführer LASK gewinnen. Nur wenn beide Ergebnisse zusammenpassen, kann sich Sturm zum Meister krönen – und genau hier setzt Schmuck mit seinem ungewöhnlichen Anreiz an.

Menü im Wert von 165 Euro – ein Leben lang

Was der Starkoch da verspricht, hat es in sich: Im Restaurant Terra kostet das aktuelle Menü 165 Euro pro Person. Serviert werden dort ausgefallene Kreationen wie eingelegter Spargel mit Maiwipferl oder gegrillter Stör mit Oliven und Kapern. „Das mit dem Leben lang gratis essen ist ernst gemeint – auch nach der Karriere“, betont Schmuck. Wer Sturm zum Titel schießt, sei „auf ewig mein Gast“.

Fan durch und durch

Dass er zu solchen Mitteln greift, kommt nicht von ungefähr. Schmuck ist bekennender Sturm-Fan seit Kindheitstagen und steht regelmäßig in der Fankurve. Auch international begleitet er den Verein zu Europacup-Spielen. „Wenn ich mit einer kleinen Bestechung die Motivation erhöhen kann, dann soll es mir recht sein“, sagt er augenzwinkernd.

Spitzenküche aus der Steiermark

Mit vier Hauben im Gault&Millau, 93 Falstaff-Punkten und einer Michelin-Empfehlung zählt das „Terra“ zu den besten Restaurants Österreichs. Gemeinsam mit Küchenchef Maximilian Grandtner steht Schmuck für kreative Küche auf höchstem Niveau. Ob seine ungewöhnliche Aktion tatsächlich Einfluss auf das Titelrennen nimmt, wird sich am Sonntag zeigen – Gesprächsstoff liefert sie aber schon jetzt.