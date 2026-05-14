Giants vor Härtetest: Grazer treffen auf ungeschlagenen Tabellenführer

Nach drei Erfolgen in Serie geht es für die Graz Giants nun auswärts gegen die Danube Dragons. Das Duell hat gleich doppelte Brisanz.

Nach einem schwierigen Saisonstart haben sich die Graz Giants deutlich stabilisiert. Die ersten beiden Spiele gingen noch knapp verloren, mittlerweile präsentiert sich das Team von Head Coach Stefan Pokorny jedoch in starker Form. Drei deutliche Siege in Serie unterstreichen die positive Entwicklung. Besonders das klare 34:6 gegen die Vienna Vikings sorgte zuletzt für ein Ausrufezeichen, sowohl offensiv als auch defensiv überzeugten die Grazer.

Jetzt wartet der Tabellenführer

In Woche 6 der Austrian Football League steht nun das nächste Topspiel bevor: Auswärts geht es gegen die noch ungeschlagenen Danube Dragons. Kickoff ist am Samstag, dem 16. Mai, um 14 Uhr. Die Dragons konnten zuletzt einen knappen 14:8-Erfolg gegen die Fehérvár Enthroners einfahren und gehen als Tabellenführer in das Duell.

Doppelte Brisanz im Spielplan

Für die Giants beginnt damit eine besonders intensive Phase: Aufgrund des Spielplans treffen beide Teams gleich zweimal hintereinander, mit nur einer Woche Pause, aufeinander. Head Coach Pokorny blickt entsprechend gespannt auf die Begegnungen: „Wir spielen nun zweimal hintereinander mit einer Woche Pause gegen die Danube Dragons. Das ist eine sehr interessante Spielplanerstellung. Die Dragons sind derzeit noch ungeschlagen und das möchten wir natürlich ändern.“ Mit viel Rückenwind reisen die Grazer zum Spitzenspiel. Die Giants wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen und dem Tabellenführer die erste Niederlage der Saison zufügen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 18:39 Uhr aktualisiert