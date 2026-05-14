Neues Gastro-Angebot am Grazer Lustbühel eröffnet

Am Grazer Lustbühel gibt es ab sofort neue Verpflegungsmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher. Zwei Anbieter sorgen künftig für Kaffee, Jause und warme Speisen im Grünen.

Am Lustbühel wurde das kulinarische Angebot erweitert. Besucherinnen und Besucher können sich ab sofort mit Kaffee, Jause und kleinen warmen Speisen stärken. Mit „Rolling Baristas“ gibt es ein mobiles Kaffeeangebot mit Barista-Spezialitäten. Ergänzt wird das Angebot durch „Kaiserschmankerln“, wo bodenständige Speisen wie Aufstrichbrote sowie warme Gerichte wie Knödel serviert werden.

Beliebter Ausflugsort für Familien

Der Lustbühel gilt seit Jahren als beliebtes Ziel für Familien in Graz. Spazierengehen, Tiere beobachten und Zeit im Grünen verbringen stehen dort im Mittelpunkt des Ausflugs. Das neue Angebot soll den Aufenthalt für Besucherinnen und Besucher zusätzlich attraktiver machen. Auch politisch wird die Entwicklung positiv bewertet. Der Lustbühel wurde 2022 wieder in städtische Verantwortung übernommen. Aus heutiger Sicht sei das eine richtige Entscheidung gewesen, so das Fazit von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ).