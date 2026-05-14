„Voices of Spirit“ gestartet: Graz wird zur Bühne der internationalen Chorszene

Mit einem feierlichen Auftakt im Landhaushof ist das internationale Chorfestival „Voices of Spirit“ in Graz eröffnet worden. Bis 17. Mai steht die Stadt ganz im Zeichen der Chormusik.

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (3.v.l.) und Präsident Dominikus Plaschg (Chorverband Steiermark) (4.v.l.) konnten zur Eröffnung des internationalen Chorfestivals „Voices of Spirit“ im Grazer Landhaushof zahlreiche Gäste begrüßen.

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (3.v.l.) und Präsident Dominikus Plaschg (Chorverband Steiermark) (4.v.l.) konnten zur Eröffnung des internationalen Chorfestivals „Voices of Spirit“ im Grazer Landhaushof zahlreiche Gäste begrüßen.

Mit einer stimmungsvollen Eröffnung im Grazer Landhaushof ist am Mittwochabend das internationale Chorfestival Voices of Spirit gestartet. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Chorverbandes Steiermark sowie der Stadt Graz eröffnete Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom das Festival. Bis zum 17. Mai wird Graz damit erneut zum Treffpunkt der internationalen Chorszene.

19 Konzerte und internationale Gäste

Seit 2014 bringt „Voices of Spirit“ hochkarätige Chöre, Komponistinnen und Komponisten sowie Chorbegeisterte aus aller Welt in die steirische Landeshauptstadt. Mit insgesamt 19 Konzerten, fünf Workshops und vier Masterclasses an 14 Spielorten zählt das Festival heute zu den bedeutendsten seiner Art im deutschsprachigen Raum. Khom betonte in ihren Grußworten die internationale Strahlkraft des Festivals: Es stehe für musikalische Qualität und zeige die Vielfalt einer lebendigen, traditionsreichen und zugleich modernen Chorszene.

Lange Nacht der Chöre begeistert

Für den musikalischen Rahmen der Eröffnung sorgten unter anderem der Chor St. Martin, der Männergesangsverein Bad Gams, VocaRhytmix sowie das Vocalensemble des BG/BRG Knittelfeld. Im Anschluss folgte die traditionelle „Lange Nacht der Chöre“, bei der zahlreiche Ensembles die Grazer Innenstadt in eine große Klangbühne verwandelten und für besondere Festivalstimmung sorgten.

Musik als Zeichen für Zusammenhalt

Das Festival greift seit jeher die Idee des internationalen World Choral Day auf und setzt mit gemeinschaftlichem Singen ein starkes Zeichen für Solidarität, Frieden und Verständigung. Gleichzeitig bietet „Voices of Spirit“ eine Plattform für Austausch und Weiterbildung, sowohl für Chöre als auch für einzelne Sängerinnen, Sänger und Chorleitende.

Star-Komponist als „Artist in Residence“

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der lettische Komponist Ēriks Ešenvalds, der als „Artist in Residence“ zu Gast ist. Er zählt zu den international bedeutendsten zeitgenössischen Chorkomponisten. Neben seinen Konzerten stehen auch Workshops und Masterclasses im Fokus, die sich an Teilnehmende aller Erfahrungsstufen richten.