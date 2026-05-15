FPÖ startet Wahlkampf in Graz mit scharfer Kritik an Stadtregierung

Mit einer großen Veranstaltung in der Grazer Seifenfabrik hat die FPÖ offiziell ihren Wahlkampf für die Gemeinderatswahl gestartet. Im Mittelpunkt standen Kritik an der Stadtregierung sowie Forderungen nach einem Kurswechsel.

Rund um die bevorstehende Gemeinderatswahl am 28. Juni nimmt der politische Wettbewerb in Graz weiter Fahrt auf. Die FPÖ Graz hat diese Woche in der Seifenfabrik offiziell ihren Wahlkampf eröffnet. Mit dabei waren unter anderem Landeshauptmann Mario Kunasek, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und Bürgermeisterkandidat René Apfelknab.

©FPÖ Steiermark v.l. LH Mario Kunasek, KO Marco Triller, NAbg. Michael Schnedlitz und René Apfelknab.

FPÖ sieht „Richtungsentscheidung“ für Graz

Vor zahlreichen Mitgliedern und Unterstützern stellte die Partei ihre Schwerpunkte für die kommenden Wochen vor. Landeshauptmann Mario Kunasek sprach dabei von einer wichtigen Entscheidung für die Zukunft der Stadt. „Bei dieser Wahl geht es nicht nur um unsere Landeshauptstadt oder die zweitgrößte Stadt Österreichs. Es geht um unsere Heimat und darum, in welche Richtung sich unsere Stadt künftig entwickelt“, erklärte Kunasek. Die FPÖ positioniert sich dabei als Gegenpol zur aktuellen KPÖ-geführten Stadtregierung. Themen wie Sicherheit, Verkehr, Wirtschaft und Lebensqualität standen bei den Reden im Mittelpunkt.

Kritik an Stadtregierung und Opposition

FP-Gemeinderatswahlkandidat René Apfelknab übte deutliche Kritik an der bisherigen Stadtpolitik. „Die aktuelle Stadtregierung hat auf ganzer Linie versagt, in der Wirtschaftspolitik, in der Verkehrspolitik, in der Sozialpolitik und vor allem auch in der Sicherheitspolitik“, sagte Apfelknab. Gleichzeitig kritisierte er auch die Rolle der ÖVP in Graz. Diese habe den Entwicklungen der vergangenen Jahre „genau gar nichts entgegengesetzt“. Die FPÖ wolle laut Apfelknab einen politischen Kurswechsel erreichen und setze dabei auf die Themen Sicherheit, Leistbarkeit und Ordnungspolitik.

©FPÖ Steiermark René Apfelknab zeigt sich selbstbewusst.

Bundespolitik ebenfalls Thema

Auch die Bundespolitik spielte beim Wahlkampfauftakt eine zentrale Rolle. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz kritisierte die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS scharf. „Die Menschen leiden unter Teuerung, Unsicherheit und Rekordbelastungen, während sich die Bundesregierung immer weiter von der Lebensrealität der eigenen Bevölkerung entfernt“, erklärte Schnedlitz. Zudem sprach er sich für eine stärkere freiheitliche Politik auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene aus.

Intensiver Wahlkampf angekündigt

Mit der Veranstaltung in der Seifenfabrik hat die FPÖ offiziell den Startschuss für den Wahlkampf zur Grazer Gemeinderatswahl gegeben. In den kommenden Wochen dürften vor allem die Themen Sicherheit, Verkehr, Wohnen und soziale Fragen verstärkt in den Fokus rücken.