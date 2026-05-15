ESC-Fieber in der Steiermark: Hier findest du alle Public Viewings

Der Eurovision Song Contest sorgt auch in der Steiermark für Ausnahmezustand. Am Samstag verwandeln sich Kinos, Säle und Eventlocations in große Fan-Zonen, überall wird gemeinsam mit Österreich mit gefiebert.

Wenn am Samstagabend Millionen Menschen den Eurovision Song Contest verfolgen, wird auch in der Steiermark kräftig mitgefiebert. Der ESC sorgt heuer nicht nur in Wien für Stimmung, im ganzen Bundesland laufen bereits die Vorbereitungen für große Public Viewings.

Ganz Österreich blickt auf den ESC

Mit dem Finale des 70. Eurovision Song Contest erreicht das Musikereignis des Jahres seinen Höhepunkt. Während die Wiener Stadthalle im Mittelpunkt steht, wollen viele Fans das Spektakel lieber gemeinsam statt alleine vor dem Fernseher erleben. Genau deshalb entstehen am Samstag auch in der Steiermark mehrere große Treffpunkte für ESC-Fans.

Kino, Eishalle und Stadtsaal werden zu Fan-Zonen

Besonders in Graz dürfte die Stimmung groß werden. Sowohl im Schubertkino als auch in der Eishalle Liebenau wird der Song Contest live übertragen. Aber auch außerhalb der Landeshauptstadt wird gemeinsam gefeiert: Im Dieselkino Lieboch, im Stadtsaal Mürzzuschlag und im Kulturzentrum Stieglerhaus in St. Stefan ob Stainz können Besucher die Show auf Großleinwand verfolgen. Viele Veranstalter setzen dabei nicht nur auf die Übertragung selbst, sondern auch auf echtes ESC-Feeling mit gemeinschaftlicher Stimmung, Fan-Outfits und lautem Mitfiebern bei der Punktevergabe.

Österreich hofft auf große ESC-Nacht

Besonders spannend wird der Abend natürlich aus österreichischer Sicht. Der heimische Act Cosmó sorgt bereits seit Tagen für Diskussionen und große Erwartungen unter Fans. Viele hoffen nun auf eine starke Platzierung, vielleicht sogar auf einen Überraschungserfolg vor Heimpublikum.