Überraschendes Gastro-Aus in Graz: Alpoke zieht ins Univiertel

Plötzlich war Schluss: Das beliebte Grazer Bowl-Lokal Alpoke hat seinen Standort in Jakomini geschlossen. Doch hinter den Kulissen laufen bereits die Vorbereitungen für den Neustart und der soll schon bald erfolgen.

Erst vor zwei Jahren eröffnete das Alpoke seine erste Filiale in Graz, jetzt zieht das Restaurant weiter.

Erst vor zwei Jahren eröffnete das Alpoke seine erste Filiale in Graz, jetzt zieht das Restaurant weiter.

Für viele Stammgäste kam die Nachricht überraschend: Das Alpoke in der Brockmanngasse hat diese Woche seine Türen geschlossen. Das Lokal, das sich mit Bowls, Wraps und modernem Streetfood einen Namen gemacht hatte, verabschiedete sich damit vorerst aus Jakomini. Aber gleich vorweg: Die Erfolgsgeschichte endet nicht hier.

Abschied nach nur zwei Jahren

Erst vor etwas mehr als zwei Jahren war das Alpoke an der Ecke Brockmanngasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße eröffnet worden, 5 Minuten hat damals berichtet. Besonders bei jungen Gästen, Studierenden und Lieferservice-Kunden entwickelte sich das Lokal rasch zu einem beliebten Treffpunkt. Jetzt endet dieses Kapitel. Via Social Media verabschiedeten sich die Betreiber Markus Herold und Marlon Krech von ihren Gästen: „Wir danken euch für unzählige schöne Stunden, Bestellungen und Bekanntschaften.“

Gehst du oft in Restaurants essen? Ja, das ist ein Luxus, den ich mir gerne und oft gönne Nein, ist mir zu teuer Manchmal, aber zu oft kann ich mir das nicht leisten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Neuer Standort bereits fix

Doch gleichzeitig machten die Betreiber klar: Das Alpoke verschwindet nicht aus Graz. Der nächste Standort steht bereits fest. Künftig soll das Lokal im Grazer Univiertel in der Heinrichstraße neu eröffnen. Dort laufen aktuell die Vorbereitungen für den Umbau. Gerade das Univiertel dürfte perfekt zur modernen Ausrichtung des Gastro-Konzepts passen. Viele Studierende, Laufkundschaft und junge Zielgruppen sorgen dort für viel Frequenz. Bis zur Neueröffnung wird allerdings noch gearbeitet. „Wir verlegen unseren Standort ins Univiertel in die Heinrichstraße, wo wir in den nächsten Wochen das Restaurant vorbereiten“, erklären die Betreiber.

Lieferservice läuft weiter

Ganz auf ihre Bowls und Wraps verzichten müssen Fans in der Zwischenzeit trotzdem nicht. Das Lieferservice und Caterings sollen laut Betreibern ohne Unterbrechung weiterlaufen. Wann genau die Neueröffnung stattfinden wird, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.