Mega-Hype um geheime Party: „grazwellness“ landet Party-Coup des Jahres

Mit Memes und Storys wurde „grazwellness“ bekannt. Jetzt sorgt die Seite mit einer geheimnisvollen Party für Ausnahmezustand. Innerhalb kürzester Zeit entstand ein Hype, den selbst die Organisatoren offenbar nicht erwartet hatten.

Erst ein mysteriöser Countdown. Dann ein geheimer WhatsApp-Channel. Und plötzlich sprach halb Graz nur noch über eine einzige Frage: Was plant „grazwellness“? Die Social-Media-Seite, die in Graz bisher vor allem für Memes, Insider-Schmähs und spontane Storys, sowie lustige Straßeninterviews bekannt war, hat innerhalb weniger Tage einen regelrechten Hype ausgelöst und dürfte damit einen Nerv getroffen haben.

Alles begann mit einem Countdown

Wer den Instagram-Account von „grazwellness“ verfolgt, bemerkte vor einiger Zeit plötzlich einen ominösen Countdown. Gleichzeitig tauchte die Möglichkeit auf, sich für einen WhatsApp-Channel anzumelden. Was genau dahintersteckt? Darüber wurde in Graz schnell spekuliert. Die erste offizielle Information folgte schließlich am 6. Mai direkt im Channel: „Am 16.5. steigt die erste Night Crew Secret Party – an einer geheimen Location irgendwo in Graz. Alle weiteren Infos bekommt ihr ausschließlich hier in der Gruppe. Es gibt maximal 600 Plätze.“

Tickets um nur einen Euro

Noch überraschender war allerdings der Ticketpreis. Die Plätze konnten für gerade einmal einen Euro reserviert werden. Was danach passierte, dürfte selbst die Organisatoren überrascht haben. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich die Aktion quer durch Graz. In sozialen Netzwerken wurde diskutiert, spekuliert und geteilt. Viele wollten wissen: Wer steckt dahinter? Wo findet das Ganze statt? Und vor allem: Wer tritt auf?

Aus geheimer Party wurde Großevent

Der Andrang wurde schließlich so groß, dass die ursprünglichen Pläne offenbar nicht mehr ausreichten. Am 8. Mai folgte die nächste Nachricht: „Wir haben eine größere Location organisiert, aus dem Secret Event wird das ‚Not So Secret Event‘.“ Spätestens da war klar: Das Projekt hatte längst eine Eigendynamik entwickelt. Am vergangenen Sonntag folgte dann der große Reveal. Die Location: das Orpheum Graz. Und auch das Konzept wurde bekanntgegeben: „Am 16. Mai übernimmt die Night Crew das Orpheum, und wir bauen euch eine 360-Grad-Stage mitten in den Raum.“ Mit dabei sind laut Veranstaltern die Acts Febration, Blackstate, Smurfy und Destro.

grazwellness trifft den Zeitgeist

Was hinter dem enormen Interesse steckt, zeigt sich vor allem online. „grazwellness“ hat es geschafft, aus einer simplen Idee innerhalb weniger Tage ein Gesprächsthema in der ganzen Stadt zu machen. Die Mischung aus Geheimhaltung, Social-Media-Hype und künstlicher Verknappung dürfte dabei perfekt funktioniert haben.