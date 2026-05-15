Kurt Hohensinner im Interview: „Graz steht vor klaren Entscheidung“

Was beschäftigt die Grazer kurz vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni wirklich? 5 Minuten hat die Leser gefragt und die Antworten gesammelt. ÖVP-Spitzenkandidat Kurt Hohensinner stellte sich nun den Themen, die Graz bewegen.

Kurt Hohensinner im Gespräch mit 5 Minuten: Über die Stadion-Frage, den Verkehr in Graz und wie es um die Sicherheit der Stadt steht.

Kurt Hohensinner im Gespräch mit 5 Minuten: Über die Stadion-Frage, den Verkehr in Graz und wie es um die Sicherheit der Stadt steht.

Wenige Wochen vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni wird der Wahlkampf in Graz intensiver. Doch statt klassischer Parteibotschaften standen diesmal die Fragen der Leser im Mittelpunkt. 5 Minuten hat die Community gefragt: Was wollt ihr von ÖVP-Spitzenkandidat Kurt Hohensinner wissen? Die Rückmeldungen waren zahlreich und drehten sich vor allem um Verkehr, Sicherheit, Wohnen, Kinderbetreuung und die Zukunft großer Projekte in Graz.

„Graz kann es besser“

Eine Frage zog sich dabei wie ein roter Faden durch viele Zuschriften: Warum sollte die ÖVP gerade jetzt wieder mehr Vertrauen bekommen? Kurt Hohensinner sieht die Stadt an einem Wendepunkt. „Graz steht heuer vor einer klaren Entscheidung: Entweder weiter mit einer rot-rot-grünen Koalition, die beim Abstieg der Stadt weiter zusieht. Oder ein Kurswechsel mit neuen Ideen und einem klaren Plan“, erklärt der ÖVP-Spitzenkandidat. Viele Menschen hätten laut Hohensinner das Gefühl, dass sich Graz in den vergangenen Jahren nicht positiv entwickelt habe. Sein Ziel sei es, „Verantwortung zu übernehmen“ und Graz in den Bereichen Verkehr, Wirtschaft, Familien und Kinderbetreuung neu auszurichten. „Ich trete an, weil ich überzeugt bin: Graz kann es besser. Unsere Stadt braucht eine Stadtspitze, die Probleme wieder löst, anstatt neue zu schaffen“, zeigt sich Hohensinner selbstbewusst.

Stadion-Frage bleibt politischer Dauerbrenner

Besonders emotional diskutiert wird weiterhin die Zukunft des Stadions in Liebenau. Leser wollten wissen, wie viel Geld für einen Ausbau überhaupt noch vertretbar wäre. Für Hohensinner ist weniger die Summe als vielmehr das fehlende Vorankommen das Problem. „Die Stadionfrage ist zum Symbol für die Politik der Kahr-Schwentner-Koalition geworden“, sagt er. Dabei fordert er eine Zusammenarbeit mit Land, Sturm Graz und dem GAK.

Verkehr: „Aktionismus statt Plan“

Auch das Thema Verkehr beschäftigt viele Grazer. Vor allem Maßnahmen gegen den Autoverkehr sorgen immer wieder für Diskussionen. Hohensinner kritisiert die aktuelle Linie der Stadtregierung deutlich: „Was wir aktuell erleben, ist rot-rot-grüner Aktionismus statt eines klaren Plans.“ Die ÖVP wolle einen anderen Kurs einschlagen, mit stärkerem Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen, mehr Tiefgaragen, einem modernen Parkleitsystem und gleichzeitig besserem öffentlichen Verkehr.

Sicherheit bleibt zentrales Wahlkampfthema

Besonders viele Leserfragen drehten sich um Sicherheit in Graz. Hohensinner spricht dabei von Problemen, die aus seiner Sicht zu lange „kleingeredet“ worden seien. Konkret fordert die ÖVP mehr Präsenz im öffentlichen Raum, eine Stärkung der Ordnungswache und Videoüberwachung an „neuralgischen Punkten“. „Wir brauchen eine Politik, die hinschaut und nicht einfach sagt, dass eine Stadt das aushalten muss“, so Hohensinner.

Wohnen und Kinderbetreuung im Fokus

Auch steigende Wohnkosten und fehlende Kinderbetreuungsplätze beschäftigen viele Familien in Graz. Die KPÖ setzt beim Wohnen stark auf Gemeindebau – Hohensinner fordert dagegen „Wachstum mit Augenmaß und Vernunft“. Neben sozialem Wohnbau spricht er sich auch für Eigentumsförderung und Sanierungsoffensiven aus. Beim Thema Kinderbetreuung übt er scharfe Kritik an der aktuellen Stadtregierung: „Unter Bürgermeisterin Kahr sind rund 500 Kindergartenplätze verloren gegangen.“ Zum Abschluss wurde Hohensinner gefragt, welche Entscheidung er treffen würde, wenn ihm nur noch wenige Minuten politische Macht bleiben würden. Seine Antwort fiel klar aus: der Ausbau der Kinderbetreuung. „Wer bei den Kindern spart, spart an der Zukunft“, betont der ÖVP-Spitzenkandidat.