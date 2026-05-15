Wirbel um Grazer Metahofpark: „Sie bauen die Zelte schnell ab“

Der Grazer Metahofpark sorgt erneut für Diskussionen. Mehrere Leser meldeten sich bei 5 Minuten und berichten von Menschen, die dort offenbar campieren. Besonders brisant: Beschwerden sollen laut Betroffenen kaum Wirkung zeigen.

Der Metahofpark galt in der Vergangenheit immer wieder als Problemzone. Mit der Einführung einer Sicherheitszone, verstärkter Präsenz und einem neuen Spielplatz schien sich die Lage zuletzt etwas beruhigt zu haben. Doch nun melden sich erneut besorgte Leser bei 5 Minuten. Der Grund: Im Park sollen immer wieder Menschen zelten und dort offenbar auch übernachten, zudem sei der Park „sehr verschmutz und zugemüllt“.

©5 Minuten Der Metahofpark beim Lokalaugenschein.

Leser berichten von Zelten im Park

Den Stein ins Rollen brachte ein Leserhinweis an die Redaktion. Ein Leser schilderte, dass ihm im Metahofpark mehrere Zelte aufgefallen seien. Kurz darauf meldeten sich weitere Leser mit ähnlichen Beobachtungen. Besonders kritisch sehen einige Anrainer, dass Beschwerden offenbar kaum Konsequenzen hätten. Ein Leser berichtet, er habe sich bereits über die Holding-App gemeldet. Die Rückmeldung sei jedoch lediglich gewesen, dass „das Thema erledigt“ sei.

©5 Minuten „Sobald die Polizei kommt, bauen sie ihre Zelte ab“.

„Sie wissen genau, wann die Polizei kommt“

Ein weiterer Leser schildert gegenüber 5 Minuten: „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die hier campieren, genau wissen, wann die Polizei ihre Runde dreht. Ab diesem Moment bauen sie schnell ihre Zelte ab.“ Die Situation sorge bei manchen Parkbesuchern erneut für Unsicherheit, gerade weil sich die Lage in den vergangenen Monaten aus Sicht vieler Anrainer eigentlich verbessert habe.

©5 Minuten Beim Lokalaugenschein waren die Zelte abgebaut.

Sicherheitszone brachte vorerst Entspannung

Der Metahofpark stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus. Konflikte, Beschwerden und Polizeieinsätze sorgten regelmäßig für Diskussionen. Mit der Einrichtung einer Sicherheitszone und dem Umbau des Spielplatzes sollte die Situation entschärft werden. Auch das Friedensbüro ist dort regelmäßig präsent und versucht zu vermitteln. Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es aus dem Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr, dass Campieren im öffentlichen Raum grundsätzlich verboten sei. Auch das Bettelverbot werde entsprechend angewendet. Gleichzeitig verweist man jedoch auf rechtliche Einschränkungen: „Wir haben damals, als das Landessicherheitsgesetz beschlossen wurde, darauf hingewiesen, dass wir eine klare Regelung für den öffentlichen Raum wollen. Nun sind uns seitens der Stadt die Hände gebunden.“ Auf Anfrage von 5 Minuten appelliert die Polizei, sich bei Verstößen immer an sie zu wenden, denn die Polizei gehe jedem Hinweis nach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 15:31 Uhr aktualisiert