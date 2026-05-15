Großbaustelle Linie 1: Das ändert sich jetzt für den Verkehr

Seit 4. Mai laufen in Graz die Bauarbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1. Ziel ist eine deutlich verbesserte Anbindung mit dichteren Intervallen im öffentlichen Verkehr.

Am 4. Mai 2026 haben die Bauarbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1 begonnen. Dieses Infrastrukturprojekt bildet die Grundlage für eine leistungsfähigere Anbindung im öffentlichen Verkehr, künftig sind Taktzeiten von bis zu sechs Minuten möglich. Besonders der Stadtteil Mariatrost soll dadurch nachhaltig profitieren.

Ausbau in mehreren Etappen

Die Bauarbeiten erfolgen schrittweise: Den Auftakt bildet Abschnitt 1 in der südlichen Hilmteichstraße, der von Mai bis November 2026 umgesetzt wird. In den Sommermonaten folgen weitere Bauphasen: die Abschnitte 2 und 3 starten im Juli, Abschnitt 4 schließlich im August. So entsteht nach und nach eine moderne und zukunftsfitte Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr.

Verkehrsführung: Das ändert sich im Mai Für den Zeitraum von 18. bis 22. Mai 2026 kommt es zu ersten spürbaren Änderungen im Straßenverkehr: Die Hilmteichstraße ist ab der Hilmgasse als Einbahn von Süden nach Norden geführt. Vom LKH ist nur die Fahrt Richtung Norden möglich, ein Abbiegen in die Hilmgasse ist nicht erlaubt.

Die Hilmgasse selbst wird als Einbahn Richtung Osten geführt. Die Einfahrt von der Mariatroster Straße ist möglich, eine Rückfahrt jedoch nicht.

Die Mariatroster Straße bleibt in beide Richtungen befahrbar, allerdings ist das Abbiegen in die Hilmteichstraße stadteinwärts nicht gestattet.

Weitere Bauarbeiten im Streckennetz

Parallel dazu arbeiten die Holding Graz Linien an der Erneuerung der bestehenden Gleistrasse im Abschnitt St. Johann bis Wagnesweg. Dabei werden neue Gleise sowie Infrastrukturleitungen verlegt, Haltestellen modernisiert, ein neues Unterwerk errichtet und Brücken saniert. Ab dem 11. Juli 2026 kommt es zudem zu Anpassungen im Liniennetz: Betroffen sind die Linie 41 sowie der Ersatzverkehr der Linie E1, deren Streckenführung entsprechend der Bauarbeiten angepasst wird.