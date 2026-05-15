Grüne starten Plakatkampagne zur Gemeinderatswahl in Graz

Mit dem Slogan „Grün macht Graz“ präsentieren die Grazer Grünen ihre erste Plakatwelle zur anstehenden Gemeinderatswahl. Im Fokus stehen Stadtentwicklung, Verkehr und Begrünung.

Die Grazer Grünen haben am Donnerstag ihre erste Welle an Plakaten für die Gemeinderatswahl vorgestellt. Ab kommender Woche sollen vier verschiedene Sujets im gesamten Stadtgebiet sichtbar sein. Der zentrale Kampagnenclaim lautet „Grün macht Graz“. Vizebürgermeisterin und Spitzenkandidatin Judith Schwentner betonte im Rahmen der Präsentation die Bedeutung grüner Stadtpolitik für die Lebensqualität in der Stadt. „Wenn Grün gestaltet, ist das spürbar“, so Schwentner. Veränderungen zeigten sich etwa in neu geschaffenen Grünräumen, verbesserten Schulwegen sowie im Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Politische Richtungsfrage im Wahlkampf

Auch der politische Geschäftsführer der Grazer Grünen, Timon Scheuer, stellte den inhaltlichen Fokus der Kampagne in den Mittelpunkt. Die Wahl sei eine Richtungsentscheidung, bei der es um die künftige Zusammensetzung der Stadtregierung gehe. Dabei stellte Scheuer die Frage, ob Graz weiterhin einen „grünen Weg“ in der Stadtentwicklung gehe oder eine Rückkehr zu früheren stadtpolitischen Konzepten bevorstehe. Im Zentrum stehe dabei insbesondere die Frage der zukünftigen Koalitionsbildung nach der Wahl.

Vier Sujets mit unterschiedlichen Schwerpunkten Die Kampagne umfasst vier unterschiedliche Plakatmotive, die thematisch verschiedene Bereiche der Stadtpolitik abdecken: „ Grün macht Graz “ – Vor fünf Jahren haben die Grünen versprochen: Mehr Grün, mehr Platz, mehr Miteinander. Heute können wir sagen: Grün macht Graz ! Über 3.300 neue Bäume, 14 neue Parks, neue Straßenbahnen, sichere Schulwege und neugestaltete Plätze zeigen: Wenn eine Grüne Vizebürgermeisterin Verantwortung für die Stadtentwicklung trägt, verändert sich ganz Graz spürbar. Jetzt heißt es weiter mit Grün oder zurück zu Grau! „Spürbar grüner“ – Der Mut der Grünen hat Graz spürbar aufblühen lassen: mit tausenden gepflanzten Bäumen, neuen Parks und großen Entsiegelungs- und Begrünungsprojekte. Und so wollen wir weitermachen: drei neue Bäume pro Tag, mehr Schatten, mehr Grünräume und eine Stadt, in der alle Grazerinnen und Grazer auch in 10, 15 oder 20 Jahren noch gerne leben. „Spürbar lebendiger“ – Wir Grüne wollen eine Stadt der kurzen Wege in unserem wachsenden Graz schaffen: mit lebendigen Grätzeln, sicheren Wohnstraßen und mehr Platz für Menschen statt für Durchzugsverkehr. Über 100 Straßen und Plätze wurden bereits neugestaltet. Als Nächstes stehen Projekte wie der Griesplatz am Plan. „Spürbar vorwärts“ – Andere reden seit Jahren über Verkehrsprobleme. Wir lösen sie Schritt für Schritt. Mit der Neutorlinie wurde das größte Straßenbahnprojekt seit Jahrzehnten umgesetzt. 31 neue Straßenbahnen sind auf Schiene. Jetzt wollen wir die Linie 8 und die Linie 2 auf den Weg bringen, das Radnetz schließen und Bike-Sharing nach Graz holen.

©Grünen Graz | „Spürbar vorwärts“

Sichtbarkeit im öffentlichen Raum

Die Plakate sollen ab 22. Mai auf Dreieckständern und Citylights im gesamten Grazer Stadtgebiet zu sehen sein. Der offizielle Wahlkampfauftakt der Grazer Grünen ist für Mittwoch, 20. Mai, in der Kaiserfeldgasse angekündigt. Die Partei verweist darauf, dass die einzelnen Sujets bewusst miteinander verknüpft seien, um ein zusammenhängendes Bild der Stadtentwicklung zu vermitteln. Ziel sei eine schrittweise Weiterentwicklung der Stadt mit Fokus auf Alltagstauglichkeit und Lebensqualität.