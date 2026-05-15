Viertel 4 startet in die neue Saison im Grazer Joanneumsviertel

Mit einem Eröffnungsevent am 13. Mai ist das Viertel 4 in die neue Saison gestartet. Die Pop-up-Bar verwandelt das Joanneumsviertel erneut in eine urbane Sommerlounge.

Am 13. Mai hat das Viertel 4 im Joanneumsviertel offiziell die neue Saison eröffnet. Bei sonnigem Wetter nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Auftakt, um in entspannter Atmosphäre in den Sommer zu starten. Serviert wurden Signature Drinks, begleitet von Musik und sommerlichen Beats. Zur Eröffnung begrüßte das Viertel 4 unter anderem Stadtrat Manfred Eber sowie Sarah Spörk von der Holding Graz. Gemeinsam wurde auf eine Saison mit zahlreichen Begegnungen, Veranstaltungen und Sommermomenten angestoßen.

Pop-up-Bar als fixer Bestandteil des Grazer Sommers

Auch in diesem Jahr setzt das Viertel 4 auf sein bewährtes Konzept unter dem Motto „Summer in the City“. Die Pop-up-Bar ist von Dienstag bis Samstag ab 16 Uhr geöffnet und lädt zum Afterwork-Drink oder zum entspannten Ausklang des Tages ein. Neu in dieser Saison ist zudem die Öffnung an jedem ersten Sonntag im Monat ab 12 Uhr. Das Angebot richtet sich an Gäste, die das urbane Sommerflair im Zentrum von Graz genießen möchten, von kurzen Afterwork-Besuchen bis zu längeren Abenden im Freien.

Musikprogramm begleitet Sommerabende

Für die Getränkekarte zeichnet erneut Head-Bartenderin Kate Schröder verantwortlich. Die Cocktail-Expertin hat für die aktuelle Saison neue Signature Drinks entwickelt und klassische Rezepte modern interpretiert. Auch das Rahmenprogramm bleibt ein zentraler Bestandteil des Viertel 4. Donnerstags treten regionale Live-Acts auf und sorgen für musikalische Akzente im Joanneumsviertel. An den Freitagen und Samstagen übernehmen DJs das Programm und begleiten die Abende mit House-Beats und elektronischer Musik.