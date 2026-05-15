Skip to content
Region auswählen:
/ ©jack-coleman.com
Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen stehend nebeneinander.
Stadtrat Manfred Eber, Sarah Spörk (Holding Graz), Vanessa Groß (Jack Coleman), Kate Schröder (Head-Barkeeperin Viertel 4), Christian Wolf (Jack Coleman).
Graz
15/05/2026
Summer in the City
#goodnews

Viertel 4 startet in die neue Saison im Grazer Joanneumsviertel

Mit einem Eröffnungsevent am 13. Mai ist das Viertel 4 in die neue Saison gestartet. Die Pop-up-Bar verwandelt das Joanneumsviertel erneut in eine urbane Sommerlounge.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
2 Minuten Lesezeit(251 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am 13. Mai hat das Viertel 4 im Joanneumsviertel offiziell die neue Saison eröffnet. Bei sonnigem Wetter nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Auftakt, um in entspannter Atmosphäre in den Sommer zu starten. Serviert wurden Signature Drinks, begleitet von Musik und sommerlichen Beats. Zur Eröffnung begrüßte das Viertel 4 unter anderem Stadtrat Manfred Eber sowie Sarah Spörk von der Holding Graz. Gemeinsam wurde auf eine Saison mit zahlreichen Begegnungen, Veranstaltungen und Sommermomenten angestoßen.

Pop-up-Bar als fixer Bestandteil des Grazer Sommers

Auch in diesem Jahr setzt das Viertel 4 auf sein bewährtes Konzept unter dem Motto „Summer in the City“. Die Pop-up-Bar ist von Dienstag bis Samstag ab 16 Uhr geöffnet und lädt zum Afterwork-Drink oder zum entspannten Ausklang des Tages ein. Neu in dieser Saison ist zudem die Öffnung an jedem ersten Sonntag im Monat ab 12 Uhr. Das Angebot richtet sich an Gäste, die das urbane Sommerflair im Zentrum von Graz genießen möchten, von kurzen Afterwork-Besuchen bis zu längeren Abenden im Freien.

Musikprogramm begleitet Sommerabende

Für die Getränkekarte zeichnet erneut Head-Bartenderin Kate Schröder verantwortlich. Die Cocktail-Expertin hat für die aktuelle Saison neue Signature Drinks entwickelt und klassische Rezepte modern interpretiert. Auch das Rahmenprogramm bleibt ein zentraler Bestandteil des Viertel 4. Donnerstags treten regionale Live-Acts auf und sorgen für musikalische Akzente im Joanneumsviertel. An den Freitagen und Samstagen übernehmen DJs das Programm und begleiten die Abende mit House-Beats und elektronischer Musik.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: