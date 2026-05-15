Staraufgebot für neuen „Jedermann“ auf den Grazer Kasematten

Mit einer Matinee auf dem Schlossberg ist der Startschuss für die neue „Jedermann“-Produktion in Graz gefallen. Zahlreiche nationale und internationale Schauspielerinnen und Schauspieler sollen die Inszenierung prägen.

Bei blauem Himmel und großer öffentlicher Beteiligung wurde am 13. Mai auf den Kasematten am Grazer Schlossberg der Auftakt für die neue „Jedermann“-Ära gesetzt. Die Matinee markierte den offiziellen Start eines Theaterprojekts, das künftig regelmäßig in der steirischen Landeshauptstadt aufgeführt werden soll. Unter den Anwesenden befanden sich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, darunter die Vorsitzende der Region Graz, Sylvia Loidolt, ihre Stellvertretung Michael Schunko, Susanne Haubenhofer (Erlebnisregion Graz), Andreas Stugger (E-Werk Franz), Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl sowie weitere Gäste aus Kulturinstitutionen und Organisationen.

Regionale Handschrift für ein klassisches Stück

Die Verantwortlichen betonen den Anspruch, das traditionsreiche Werk neu zu interpretieren und zugleich regional zu verankern. Ziel sei kein Abbild bestehender Inszenierungen, sondern ein eigenständiges Format mit steirischer Handschrift auf der Bühne der Kasematten. Laut den Projektbeteiligten soll der Grazer „Jedermann“ die kulturelle Positionierung der Stadt stärken und gleichzeitig ein modernes Theatererlebnis schaffen, das eng mit der Region verbunden ist.

Julian Weigend in der Titelrolle

Die Hauptrolle des Jedermann übernimmt der Grazer Schauspieler Julian Weigend. Für ihn bedeutet die Produktion auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, da er aus Graz stammt und die Rolle in seiner Heimatstadt verkörpert. An seiner Seite sind zahlreiche bekannte Schauspielgrößen aus Film und Fernsehen vorgesehen. Dazu zählen unter anderem Erol Sander als Tod und Susanne Bormann als Buhlschaft. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Michael Rast als Schuldknecht, Simone Leski als Schuldweib sowie Alma Rehberg als Glaube. Auch eine umfangreiche Tischgesellschaft ist Teil des Ensembles, unter anderem mit Dorian Steidl als Koch, Eva Herzig als Werke, Maya Forster als Todesengel sowie weiteren Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Theater- und Fernsehlandschaft.

Kulturprojekt mit regionalem Anspruch

Die Produktion wird von Regisseur und Produzent Nicolai Tegeler verantwortet. Dieser betont den Anspruch, ein langfristig verankertes Kulturprojekt in Graz aufzubauen. Es gehe nicht um ein einmaliges Gastspiel, sondern um eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der Region. „Wir wollen nicht einfach kommen, um zu spielen und wieder zu gehen“, so Tegeler. Vielmehr solle ein Format entstehen, das sich dauerhaft in der Kulturlandschaft etabliere und künstlerische, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Aspekte verbindet.

Unterstützung aus Politik und Wirtschaft

Auch seitens der Politik und regionaler Partner wurde das Projekt positiv hervorgehoben. Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte die Bedeutung für den Kultur- und Tourismusstandort Steiermark. Besonders die Verbindung von regionalen Künstlerinnen und Künstlern mit einer bekannten Theatertradition werde als Chance gesehen. Unterstützung kommt zudem aus der regionalen Wirtschaft, etwa durch das E-Werk Franz aus Graz-Gösting, das sich als Partner des Projekts beteiligt. Geschäftsführer Andreas Stugger hob dabei die regionale Verankerung sowie die Bedeutung des Standorts hervor. Mit dem Auftakt auf den Kasematten beginnt damit ein Projekt, das klassische Theatertradition mit moderner Inszenierung und regionalem Bezug verbinden soll. Die weiteren Proben und Aufführungen sollen in den kommenden Monaten folgen.