Skip to content
Region auswählen:
/ ©BF Graz
Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz in Graz.
Feuerwehr rettet 20 Personen aus brennendem Wohnhaus
Graz
15/05/2026
Kellerbrand

Großeinsatz bei Grazer Wohnhaus: 20 Personen evakuiert

Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am heutigen Freitagnachmittag um 16.48 Uhr zu einem Kellerbrand in die Ägydigasse alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Verrauchung aus dem betroffenen Objekt sichtbar.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden insgesamt drei Atemschutztrupps gleichzeitig eingesetzt. Ein Trupp begann umgehend mit der Brandbekämpfung im Kellerbereich, während zwei weitere Atemschutztrupps parallel dazu die Evakuierung des Wohngebäudes durchführten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits mehrere Bewohnerinnen und Bewohner auf den verrauchten Gängen. Insgesamt konnten über 20 Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden und zur Kontrolle dem Roten Kreuz übergeben.

Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz in Graz.
©BF Graz
Großeinsatz wegen Kellerbrand in Graz:
Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz in Graz.
©BF Graz
Feuerwehr bringt 20 Bewohner in Sicherheit.

Großeinsatz in Graz

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. In weiterer Folge wurden umfassende Sicherungs- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den stark beschädigten Kellerbereich rauchfrei zu machen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit sechs Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz. Ebenso waren die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: