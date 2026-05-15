Großeinsatz bei Grazer Wohnhaus: 20 Personen evakuiert

Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am heutigen Freitagnachmittag um 16.48 Uhr zu einem Kellerbrand in die Ägydigasse alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Verrauchung aus dem betroffenen Objekt sichtbar.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden insgesamt drei Atemschutztrupps gleichzeitig eingesetzt. Ein Trupp begann umgehend mit der Brandbekämpfung im Kellerbereich, während zwei weitere Atemschutztrupps parallel dazu die Evakuierung des Wohngebäudes durchführten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits mehrere Bewohnerinnen und Bewohner auf den verrauchten Gängen. Insgesamt konnten über 20 Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden und zur Kontrolle dem Roten Kreuz übergeben.

©BF Graz Großeinsatz wegen Kellerbrand in Graz: ©BF Graz Feuerwehr bringt 20 Bewohner in Sicherheit.

Großeinsatz in Graz

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. In weiterer Folge wurden umfassende Sicherungs- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den stark beschädigten Kellerbereich rauchfrei zu machen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit sechs Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz. Ebenso waren die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort.