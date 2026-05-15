Hunderte Biker setzen in Graz Zeichen gegen Depression und Schweigen

Am 30. Mai 2026 versammeln sich erneut zahlreiche Motorradfahrer am Grazer Hauptplatz, um im Rahmen des „Fellows Ride“ ein Zeichen für psychische Gesundheit zu setzen.

Der Fellows Ride Graz findet bereits zum vierten Mal statt und verbindet Motorradfahren mit einer gesellschaftlichen Botschaft. Im Mittelpunkt steht die Sensibilisierung für psychische Belastungen sowie der Appell, über seelische Gesundheit zu sprechen und Betroffene nicht allein zu lassen. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Austausch und sozialer Nähe. Gerade in schwierigen Lebenssituationen sei es wichtig, dass Menschen gehört und gesehen werden, unabhängig davon, ob im Alltag, im Freundeskreis oder im öffentlichen Raum.

©FotoFischer/Stadt Graz: Fellows Ride Graz 2025 Fellows Ride: Motorradfahrer mit offenem Visier für Depressionshilfe.

Start am Grazer Hauptplatz

Treffpunkt der Veranstaltung ist am Samstag, 30. Mai 2026, um 14 Uhr am Grazer Hauptplatz. Nach einer Kundgebung formiert sich dort der Motorradkorso, der anschließend gemeinsam Richtung Red Bull Ring aufbricht. Der Start im Herzen der Stadt soll dabei bewusst Sichtbarkeit schaffen und das Thema psychische Gesundheit in den öffentlichen Fokus rücken.

Ausfahrt als Symbol für Zusammenhalt

Die gemeinsame Fahrt zum Red Bull Ring steht laut Veranstaltern symbolisch für Bewegung, Gemeinschaft und das Überwinden schwieriger Lebenssituationen. Der Zieleinlauf auf der internationalen Rennstrecke soll diesen Gedanken zusätzlich unterstreichen. Initiator Michael Krist von Motorradland Austria beschreibt das Motorradfahren als Moment der Konzentration und des Abschaltens, in dem viele Menschen Entlastung und innere Ruhe finden. Im Rahmen des Fellows Ride werden zudem Spenden zugunsten der Initiative „WEiL – Weiter im Leben“ gesammelt, die sich für psychische Gesundheit einsetzt.