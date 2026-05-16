ID Austria: Grazerin plötzlich mit 10.000-Euro-Forderung konfrontiert

Eine Grazerin stand plötzlich vor einer Forderung von 10.000 Euro, samt Exekutor an der Haustür. Wie sich kurze Zeit später dann herausstellte, handelte es sich um einen Fehler im Zusammenhang mit der ID Austria.

Die ID Austria wird in Österreich zunehmend für Behördengänge, FinanzOnline und digitale Zustellungen genutzt. Im Fall der Grazerin kam es zu einem Fehler.

Die ID Austria wird in Österreich zunehmend für Behördengänge, FinanzOnline und digitale Zustellungen genutzt. Im Fall der Grazerin kam es zu einem Fehler.

Der digitale Behördenweg soll vieles einfacher machen, doch genau dieser sorgte nun bei einer Grazerin für einen Schockmoment. Plötzlich stand ein Exekutor vor ihrer Tür und forderte rund 10.000 Euro im Namen des Finanzamts. Wie sich später herausstellte, war die Forderung nicht nur technisch problematisch zugestellt worden, sondern offenbar auch inhaltlich falsch.

Bescheid offenbar nie angekommen

Die betroffene Frau nutzt die ID Austria und hatte nach eigenen Angaben nie eine Verständigung über einen entsprechenden Bescheid erhalten. Weder im digitalen Postfach noch per E-Mail sei eine Nachricht eingelangt. Trotzdem wurde die Forderung im Hintergrund weiterbearbeitet, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Erst nach zahlreichen Telefonaten und Nachfragen stellte sich laut ihrem Rechtsanwalt heraus, dass es offenbar zu einem technischen Fehler bei der Verknüpfung der Daten gekommen war.

IT-Fehler sorgte für Probleme

Demnach wurden die Bescheide zwar formal verschickt, tatsächlich erreichten sie die Nutzerin aber nie. Ihr Anwalt Christian Horwath erzählt, dass seine Mandantin „selbstverständlich aus allen Wolken gefallen ist“. Wie sich später herausstellte, war die Forderung unbegründet. Der Fall sei laut Horwath kein Einzelfall. Immer wieder würden Probleme mit dem digitalen Postfach der ID Austria zu übersehenen Behördenbriefen, Mahnungen oder sogar Exekutionen führen. Besonders tückisch: Viele Nutzer würden das digitale Postfach unbewusst aktivieren. Ab diesem Zeitpunkt landen wichtige Schreiben ausschließlich elektronisch, nicht mehr im klassischen Briefkasten. Der Anwalt empfiehlt deshalb, Benachrichtigungen genau zu überprüfen und auch den Spam-Ordner regelmäßig zu kontrollieren.

Digitale Behördenwege werden immer wichtiger

Die ID Austria wird in Österreich zunehmend für Behördengänge, FinanzOnline und digitale Zustellungen genutzt. Gerade deshalb warnen Experten davor, Einstellungen und Benachrichtigungen nicht zu unterschätzen. Denn versäumte Fristen oder übersehene Bescheide können im schlimmsten Fall erhebliche finanzielle Folgen haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert