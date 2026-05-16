SK Sturm Graz mischt jetzt bei neuem Pop-up-Rave in Graz mit

Die Pop-up-Rave-Welle erreicht erneut Graz, diesmal mit prominenter Unterstützung. Gemeinsam mit SK Sturm Graz kündigt „Pop up Graz“ jetzt eine große Clubnacht im Grawe Longing Club am 20. Mai an.

Elektronische Musik, Clubkultur und Fußball-Flair treffen jetzt in Graz aufeinander. Mit dem Event „POP UP RAVES x SK STURM GRAZ“ kündigt „Pop up Graz“ gemeinsam mit dem Grazer Fußballverein eine Veranstaltung an, die die Raveszene auf ein „Next Level“ bringen soll.

Bekannte Namen aus der Szene angekündigt

Musikalisch setzt die Veranstaltung auf mehrere bekannte Acts aus der elektronischen Szene. Mit dabei sind BLACKSTATE, CHURCHER, THE WAVES, DESTRO, SMURFY und AM SOCIETY. Vor allem Fans von Drum & Bass, elektronischen Clubsounds und modernen Rave-Formaten dürften dabei auf ihre Kosten kommen. In sozialen Netzwerken verbreitet sich die Ankündigung derzeit rasant.

Pop-up-Raves werden immer beliebter

Die sogenannten Pop-up-Raves haben sich in den vergangenen Monaten in mehreren österreichischen Städten zu einem regelrechten Trend entwickelt. Ziel dieser Formate ist es, neue Räume für elektronische Musik zu schaffen und Clubkultur bewusster außerhalb klassischer Nachtlokale stattfinden zu lassen. Dabei setzen die Veranstalter häufig auf außergewöhnliche Locations, spontane Konzepte und einen starken Community-Gedanken.

Bereits Events in Graz und anderen Städten

Auch Graz war bereits Teil dieses Trends. Schon im April wurde eine Tchibo-Filiale in der Herrengasse kurzfristig zur Rave-Location umfunktioniert, 5 Minuten hat berichtet. Pop-up-Raves gastierten zuvor bereits in mehreren österreichischen Städten. Die Idee dahinter: elektronische Musik niederschwelliger zugänglich machen und neue Zielgruppen ansprechen.

Kooperation mit SK Sturm sorgt für Aufmerksamkeit

Dass nun auch SK Sturm Graz Teil eines solchen Formats ist, sorgt zusätzlich für Gesprächsstoff. Die Verbindung zwischen Fußballkultur und elektronischer Musik ist international längst kein neues Phänomen mehr, auch in Graz dürfte diese Mischung viele Besucher anziehen. Start ist ab 18 Uhr.