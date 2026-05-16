Eisheilige bremsen aus: Biergarten-Opening am Schlossberg verschoben

Eigentlich hätte der Biergarten bereits am kommenden Sonntag öffnen sollen. Doch das kühle Wetter und die Eisheiligen sorgen nun für eine Planänderung. Das Opening am Schlossberg muss jetzt auf den 31. Mai verschoben werden.

Weil das Wetter nicht mitspielt muss das Opening im Biergarten am Schloßberg noch ein wenig warten.

Weil das Wetter nicht mitspielt muss das Opening im Biergarten am Schloßberg noch ein wenig warten.

Die Vorfreude auf das Biergarten-Opening war bereits groß, doch das Wetter spielt derzeit nicht mit. Statt Sonnenschein und angenehmen Temperaturen bringen die Eisheiligen aktuell Regen, Wind und kühle Luft in die Steiermark, 5 Minuten hat berichtet. Deshalb wurde die ursprünglich für kommenden Sonntag geplante Eröffnung nun verschoben.

„Ohne Winterjacke genießen“

Die Veranstalter nehmen die wetterbedingte Änderung mit Humor. In einem Statement heißt es: „Wir hatten es anders geplant, aber nachdem wir unser Biergarten Opening ohne Winterjacke genießen möchten, lassen wir die Eisheiligen dieses Mal gewinnen.“ Neuer Termin für das Opening ist nun der 31. Mai.

Sommer-Vibes statt kalter Temperaturen

Für die Betreiber steht fest: Ein Biergarten-Erlebnis lebt von angenehmen Temperaturen, Sonnenuntergang und entspannter Atmosphäre. „Ein kühler Drink schmeckt besser bei Sonnenuntergang als bei 8 Grad und Gegenwind“, erklären die Veranstalter via Social Media weiter. Bis dahin wolle man noch auf die „echten Sommer-Vibes“ warten.

Programm bleibt unverändert

Am geplanten Ablauf der Veranstaltung ändert sich trotz Verschiebung nichts. Besucher erwartet weiterhin ein abwechslungsreicher Tag mit Musik, Kulinarik und gemütlicher Biergarten-Stimmung. Bereits ab 11 Uhr startet das traditionelle Frühshoppen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt anschließend „deZwa“ live.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert