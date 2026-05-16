Gratis in Graz: 21 Museen öffnen jetzt kostenlos ihre Türen

„Graz ist museumsreif“: Am Internationalen Museumstag öffnen am 17. Mai insgesamt 21 Museen in Graz kostenlos ihre Türen. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Auch das Graz Museum am Schlossberg ist beim internationalen Museumstag heuer mit dabei.

Auch das Graz Museum am Schlossberg ist beim internationalen Museumstag heuer mit dabei.

Unter dem Motto „Graz ist museumsreif!“ verwandelt sich die steirische Landeshauptstadt am Sonntag, dem 17. Mai 2026, in eine große Kultur- und Erlebniswelt. Anlass ist der Internationale Museumstag, an dem insgesamt 21 Grazer Museen bei freiem Eintritt besucht werden können. Von Ausstellungen über Führungen bis hin zu Workshops und Familienprogrammen reicht das Angebot quer durch die Stadt.

Museen als „Brückenbauerinnen“

Das diesjährige internationale Thema lautet „Museen – Brückenbauerinnen in einer gespaltenen Welt“. Im Mittelpunkt steht dabei die Rolle von Museen als Orte der Begegnung, des Lernens und des Austauschs. Die Veranstalter betonen, dass Museen heute weit mehr seien als reine Ausstellungsorte. Sie würden Räume schaffen, in denen Geschichten, Menschen und Kulturen zusammenkommen und gegenseitiger Respekt gefördert werde.

Diese Museen machen mit

Mit dabei sind zahlreiche bekannte Einrichtungen in Graz, darunter das Graz Museum, das Kunsthaus Graz, das Landeszeughaus, Schloss Eggenberg, das Naturkundemuseum, das FRida & freD Kindermuseum sowie das CoSA – Center of Science Activities. Auch das Museum der Wahrnehmung MUWA, die Neue Galerie mit BRUSEUM, das Volkskundemuseum und mehrere Universitätsmuseen öffnen ihre Türen kostenlos für Besucher. Neben klassischen Ausstellungen setzen viele Museen auf interaktive Angebote und Familienprogramme. Besonders Kinder und Jugendliche sollen durch Mitmachstationen, Workshops und Erlebnisführungen angesprochen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert