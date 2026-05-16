Bücher ab 50 Cent: Bücherflohmarkt in Graz läuft eine Woche lang

In der kommenden Woche veranstaltet ein Grazer Second-Hand-Buchladen seinen ersten Bücherflohmarkt am neuen Standort in der Leonhardstraße. Aufgrund zahlreicher Spenden wird das Angebot temporär deutlich erweitert.

Von 18. bis 23. Mai 2026 findet der erste Bücherflohmarkt des Vereins Books4Life Graz am neuen Standort in der Leonhardstraße statt. Seit dem Umzug im Februar seien zahlreiche Bücherspenden eingegangen, für die im regulären Geschäftslokal nicht ausreichend Platz vorhanden sei, teilte der Verein mit. Für die Aktionswoche steht zusätzlich eine angrenzende Verkaufsfläche zur Verfügung. Dort werden mehrere tausend Bücher aller Genres angeboten, die aus dem Lagerbestand ergänzt wurden. Die Preise beginnen bei rund 50 Cent, der Großteil der Titel kostet zwischen einem und fünf Euro.

Parallelbetrieb des Buchladens

Während des erweiterten Flohmarkts bleibt der reguläre Buchladenbetrieb parallel geöffnet. Besucherinnen und Besucher sollen damit zusätzliche Auswahlmöglichkeiten erhalten und das gesamte Sortiment nutzen können. Die Öffnungszeiten des Flohmarkts sind gestaffelt: Montag bis Mittwoch jeweils von 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 13 bis 20 Uhr sowie Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr. Am Donnerstag ist zusätzlich ein längerer Abendverkauf vorgesehen.