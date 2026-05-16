Bücher ab 50 Cent: Bücherflohmarkt in Graz läuft eine Woche lang
In der kommenden Woche veranstaltet ein Grazer Second-Hand-Buchladen seinen ersten Bücherflohmarkt am neuen Standort in der Leonhardstraße. Aufgrund zahlreicher Spenden wird das Angebot temporär deutlich erweitert.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Von 18. bis 23. Mai 2026 findet der erste Bücherflohmarkt des Vereins Books4Life Graz am neuen Standort in der Leonhardstraße statt. Seit dem Umzug im Februar seien zahlreiche Bücherspenden eingegangen, für die im regulären Geschäftslokal nicht ausreichend Platz vorhanden sei, teilte der Verein mit. Für die Aktionswoche steht zusätzlich eine angrenzende Verkaufsfläche zur Verfügung. Dort werden mehrere tausend Bücher aller Genres angeboten, die aus dem Lagerbestand ergänzt wurden. Die Preise beginnen bei rund 50 Cent, der Großteil der Titel kostet zwischen einem und fünf Euro.
Parallelbetrieb des Buchladens
Während des erweiterten Flohmarkts bleibt der reguläre Buchladenbetrieb parallel geöffnet. Besucherinnen und Besucher sollen damit zusätzliche Auswahlmöglichkeiten erhalten und das gesamte Sortiment nutzen können. Die Öffnungszeiten des Flohmarkts sind gestaffelt: Montag bis Mittwoch jeweils von 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 13 bis 20 Uhr sowie Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr. Am Donnerstag ist zusätzlich ein längerer Abendverkauf vorgesehen.
Über Books4Life Graz
Books4Life Graz wurde 2010 von Studierenden der Karl-Franzens-Universität gegründet. Nach mehreren Standortwechseln befindet sich der Buchladen seit Februar 2026 in der Leonhardstraße 45 in Graz. Seit der Gründung wurden laut Angaben des Vereins durch den Verkauf gebrauchter Bücher mehr als 150.000 Euro für gemeinnützige Projekte gesammelt. Zu den bisherigen Spendenempfängern zählen unter anderem die Volkshilfe Steiermark, Rettet das Kind Steiermark, der Hospizverein Steiermark sowie der Verein Stolpersteine Graz.