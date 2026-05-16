Vom 5. bis 7. Juni 2026 findet in Graz zum fünften Mal das Straßenmusikfestival „Skappa’nabanda!“ statt. Über 150 Musiker aus dem In- und Ausland gestalten ein mehrtägiges Programm an verschiedenen Orten der Innenstadt.

m Rahmen des Festivals „Skappa’nabanda!“ treten von 5. bis 7. Juni 2026 internationale und lokale Brassbands sowie Percussion-Ensembles in der steirischen Landeshauptstadt auf. Insgesamt sind mehr als 150 Musiker beteiligt. Die Veranstaltungsreihe umfasst unter anderem die Straßenkonzert-Schiene „Schnapp die Banda!“, bei der 15 Konzerte auf fünf Plätzen in der Innenstadt geplant sind. Die Programme verteilen sich über mehrere Tage und Standorte, wodurch die Innenstadt als Konzertfläche genutzt wird.

Brass Walk und Abendveranstaltungen

Am Samstag führt ein sogenannter Brass Walk vom Mariahilfer Platz in den Augarten. Begleitet wird dieser von Artisten, Tänzern und Clowns. Im Anschluss ist eine Jam Session vorgesehen. Am Abend findet im Heimatsaal die „Brass Concert Night“ statt. Dabei tritt auch das Festivalorchester auf, das sich aus mehreren beteiligten Gruppen mit insgesamt über 70 Musikern zusammensetzt.

©Simon Kuro

Abschluss im Stadtpark

Der Sonntagvormittag steht im Zeichen eines Frühschoppens im Stadtpark. Dabei trifft der Musikverein Niederwölz auf die teilnehmenden Brassbands. Ergänzt wird das Programm durch ein gemeinsames musikalisches Picknick unter freiem Himmel. Laut den Veranstaltern soll das Festival eine offene Form der Blasmusikkultur im urbanen Raum sichtbar machen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Programm Freitag, 5. Juni ab 14 Uhr: Schnapp-die-Banda! 15 Platzkonzerte auf 5 Plätzen in der Innenstadt

Samstag, 6. Juni ab 14.30 Uhr: Brass Walk vom Mariahilfer Platz in den Augarten, anschließend Jam Session

Samstag, 6. Juni ab 19 Uhr: Brass Concert Night im Heimatsaal

Sonntag, 7. Juni ab 10 Uhr: Frühschoppen und Brass Picknick im Stadtpark (Musikverein Niederwölz + internationale/lokale Bands)

Die Bands Les Muses Tanguent (Paris, F)

Les Zôtres (Paris, F)

Candombe Graz

StreetNoise Orchestra (Innsbruck)

Feschak Orkeztra (Graz)

Vento Sul (Graz & Wien)

Buena Banda (Graz)

Grazamba (Graz)

Musikverein Niederwölz

KUG Earth Band (Graz)

Swonq (Graz)

G’mischter Satz – Brass and Drum (Gleisdorf)

Freak Bike Youngsters (Graz)

Masala Brass Kollektiv (Graz)