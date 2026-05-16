„Skappa’nabanda!“: Fünfte Ausgabe des Straßenmusikfestivals startet
Vom 5. bis 7. Juni 2026 findet in Graz zum fünften Mal das Straßenmusikfestival „Skappa’nabanda!“ statt. Über 150 Musiker aus dem In- und Ausland gestalten ein mehrtägiges Programm an verschiedenen Orten der Innenstadt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
m Rahmen des Festivals „Skappa’nabanda!“ treten von 5. bis 7. Juni 2026 internationale und lokale Brassbands sowie Percussion-Ensembles in der steirischen Landeshauptstadt auf. Insgesamt sind mehr als 150 Musiker beteiligt. Die Veranstaltungsreihe umfasst unter anderem die Straßenkonzert-Schiene „Schnapp die Banda!“, bei der 15 Konzerte auf fünf Plätzen in der Innenstadt geplant sind. Die Programme verteilen sich über mehrere Tage und Standorte, wodurch die Innenstadt als Konzertfläche genutzt wird.
Brass Walk und Abendveranstaltungen
Am Samstag führt ein sogenannter Brass Walk vom Mariahilfer Platz in den Augarten. Begleitet wird dieser von Artisten, Tänzern und Clowns. Im Anschluss ist eine Jam Session vorgesehen. Am Abend findet im Heimatsaal die „Brass Concert Night“ statt. Dabei tritt auch das Festivalorchester auf, das sich aus mehreren beteiligten Gruppen mit insgesamt über 70 Musikern zusammensetzt.
Abschluss im Stadtpark
Der Sonntagvormittag steht im Zeichen eines Frühschoppens im Stadtpark. Dabei trifft der Musikverein Niederwölz auf die teilnehmenden Brassbands. Ergänzt wird das Programm durch ein gemeinsames musikalisches Picknick unter freiem Himmel. Laut den Veranstaltern soll das Festival eine offene Form der Blasmusikkultur im urbanen Raum sichtbar machen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.
Programm
- Freitag, 5. Juni ab 14 Uhr: Schnapp-die-Banda! 15 Platzkonzerte auf 5 Plätzen in der Innenstadt
- Samstag, 6. Juni ab 14.30 Uhr: Brass Walk vom Mariahilfer Platz in den Augarten, anschließend Jam Session
- Samstag, 6. Juni ab 19 Uhr: Brass Concert Night im Heimatsaal
- Sonntag, 7. Juni ab 10 Uhr: Frühschoppen und Brass Picknick im Stadtpark (Musikverein Niederwölz + internationale/lokale Bands)
Die Bands
- Les Muses Tanguent (Paris, F)
- Les Zôtres (Paris, F)
- Candombe Graz
- StreetNoise Orchestra (Innsbruck)
- Feschak Orkeztra (Graz)
- Vento Sul (Graz & Wien)
- Buena Banda (Graz)
- Grazamba (Graz)
- Musikverein Niederwölz
- KUG Earth Band (Graz)
- Swonq (Graz)
- G’mischter Satz – Brass and Drum (Gleisdorf)
- Freak Bike Youngsters (Graz)
- Masala Brass Kollektiv (Graz)
Über das Masala Brass Kollektiv
Die Gastgeber*innen, das Grazer Masala Brass Kollektiv, sind als offene Blasmusikformation bereits seit 2007 auf Straßen, Plätzen und Bühnen im In- und Ausland unterwegs. Das Kollektiv zählt heute ca. 25 Mitglieder mit verschiedensten musikalischen Backgrounds. Mit dem Festival, das seit 2012 nun bereits zum fünften Mal über die Bühne geht, knüpfen die Organisator*innen nicht nur musikalische Bande, sondern setzen auch ein Zeichen für ein friedliches Miteinander verschiedener Kulturen und Subkulturen. So haben im Lauf der Jahre Formationen aus Italien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, der Slowakei und Österreich teilgenommen. Die Steiermark als Hochburg traditioneller Blasmusik hat sich dabei als sehr aufgeschlossen gegenüber neuen, urbanen Formen dieser Musik erwiesen. Der Name des Festivals leitet sich vom Italienischen ab: Scappa una banda! – Es entwischt eine Band!