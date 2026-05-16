Programm für alle Generationen: Stadtteilfest in der SmartCity Graz

m Freitag, dem 22. Mai 2026, findet in der SmartCity Graz ein Stadtteilfest statt. Ab 13 Uhr sind Bewohnerinnen und Bewohner sowie Interessierte eingeladen, den Stadtteil im Westen der Stadt kennenzulernen. Organisiert wird die Veranstaltung vom vor.ort Stadtteilmanagement gemeinsam mit lokalen Initiativen, Unternehmen und engagierten Anrainerinnen und Anrainern. Ziel des Festes ist es, Begegnungen zu fördern und die Vielfalt im Quartier sichtbar zu machen. „Das Stadtteilfest zeigt, wie lebendig, offen und gemeinschaftlich die SmartCity Graz bereits heute ist. Gemeinsam mit vielen engagierten Akteuren schaffen wir einen Ort der Begegnung für die gesamte Nachbarschaft“, heißt es seitens des Organisationsteams.

Vielfältiges Programm für alle Generationen

Das Angebot erstreckt sich über mehrere Orte im Stadtteil und richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen. Geplant sind unter anderem Stadtteilbegehungen, Workshops sowie Sport- und Bewegungsangebote. Besucherinnen und Besucher können etwa an Salsa-Workshops, Yogaeinheiten oder einer Roller Disco teilnehmen. Auch kreative Formate wie Street Art, Handlettering oder Töpfern stehen am Programm. Ergänzt wird das Angebot durch nachhaltige Initiativen, darunter Tauschbörsen, Naturangebote und Fahrradreparatur-Workshops. Für Kinder gibt es eigene Programmpunkte sowie eine Stadtteil-Rallye.

Kultur und Einblicke in lokale Betriebe

Ein kultureller Schwerpunkt ist die Aufführung des Stücks „Momo“ durch das Mezzanin Theater in der Helmut List Halle. Darüber hinaus reicht das musikalische Angebot von Live-Musik bis zu DJ-Sets, ergänzt durch offene Tanzformate am Abend. Lokale Betriebe beteiligen sich ebenfalls am Fest und öffnen ihre Türen, um Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Begleitet wird das Programm von kulinarischen Angeboten aus dem Stadtteil.

Stadtteil aktiv entdecken

Die Veranstaltungen verteilen sich auf mehrere zentrale Orte, darunter der Nikolaus-Harnoncourt-Platz und der angrenzende Park sowie verschiedene Einrichtungen im Quartier. Dadurch sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, die SmartCity aktiv zu erkunden. Die Anreise ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, insbesondere mit der Straßenbahnlinie 6. Zusätzlich steht am Veranstaltungstag ein Parkhaus bei der Helmut List Halle zeitweise kostenlos zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben: Das Stadtteilfest versteht sich als offener Treffpunkt und als Beitrag zu einer vernetzten und partizipativen Stadtentwicklung.