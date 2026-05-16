Streit um Unfallhergang: Polizei bittet nach Kollision in Graz um Hinweise

Bei einer Kollision zweier Autos in Graz-Geidorf am Sonntagnachmittag, dem 3. Mai 2026, wurde eine Person verletzt. Der Unfallhergang ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie nun bekannt wurde, ereignete sich bereits am 3. Mai 2026 gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Glacisstraße mit der Elisabethstraße. Ein 23-jähriger Grazer lenkte seinen Pkw entlang der Glacisstraße stadteinwärts. Zur selben Zeit fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Pkw auf der Elisabethstraße ebenfalls stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kamen es zur Kollision. Die 67-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.

Zeugen gesucht

Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Telefonnummer: 059/133/654110 erbeten.