Grazer Gastronomin bei „The Taste“: „Habe mich ganz spontan beworben“

Nach rund neun Jahren an der Spitze ihres Lokals Maida Soulkitchen steht Maida Ferizovic vor einem Umbruch. 5 Minuten berichtete bereits: „Zeit für Veränderung“: Lokal Maida Soulkitchen stellt Tagesgeschäft ein. Für den Standort in der Münzgrabenstraße sucht sie aktuell eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. „Ja, ich bin auf der Suche nach einem Nachfolger für mein Lokal“, sagt sie. Besonders wichtig sei ihr, „jemanden zu finden, der das mit Herzblut und Liebe weiterführt“. Das Interesse ist groß: „Es gibt viele Bewerbungen“, so Ferizovic, eine Entscheidung soll noch im Mai fallen. Über die Jahre habe sie sich einen treuen Gästestamm aufgebaut: „Es sind ja schon viele Stammgäste da.“ Der Standort nahe der Technischen Universität sei weiterhin attraktiv. Ihr Ziel formuliert sie im Gespräch mit 5 Minuten klar: „Ich werde aus allen Bewerbern einen finden, der diese kleine Goldgrube und diesen Herzensraum übernimmt.“

© Susanne Hassler-Smith Maida vor ihrem ehemaligen Lokal in der Grazer Münzgrabenstraße.

Fokus auf Catering und Events

Parallel zum laufenden Auswahlprozess hat Ferizovic ihr Geschäftsmodell bereits neu ausgerichtet. „Ich bin einfach auf Catering umgestiegen, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht und das ich dass richtig gut kann“, erklärt sie. Dabei gehe es nicht nur ums Kochen: „Nicht nur das Kochen, sondern auch das Organisieren von unvergesslichen Events.“ Künftig will sie diesen Bereich weiter ausbauen. In Graz-Reininghaus entsteht ab Juni eine Produktionsküche mit Showroom, in dem Kundinnen und Kunden Menüs verkosten können für ihre Hochzeiten, Firmenfeiern, Gartenparties. Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten, von Brunches bis zu Themenabenden, sollen weiterhin Teil ihres Konzepts bleiben. Dabei sieht sie sich klar positioniert: „Mein Markenzeichen ist weiterhin, dass ich für ehrliche Küche stehe – Feinschmeckercatering auf höchstem Niveau.

Spontane Bewerbung für „The Taste“

Ein besonderer Abschnitt ihrer jüngeren Laufbahn war die Teilnahme an der TV-Kochshow „The Taste“. Die Bewerbung entstand eher zufällig: „Ich habe jahrelang nicht darüber nachgedacht“, erzählt Ferizovic. Erst als im Winter 2024 mehrfach Gäste in ihrem Lokal über die Show redeten, habe sie spontan gehandelt: „Dann habe ich einfach mein Handy genommen und mich beworben“, so die Gastronomin zu ihrem spontanen Entschluss. Der Auswahlprozess war mehrstufig und umfangreich. Rund 2.600 Bewerberinnen und Bewerber aus dem deutschsprachigen Raum nahmen teil. „Bei jedem Step sind Leute ausselektiert worden“, erinnert sie sich. Nach einem Telefoninterview und einem eingesendeten Video folgte die Einladung nach München.

©Maida Ferizovic Wie gut Maida kochen kann… ©Maida Ferizovic …hat sie bei der TV-Show „The Taste“ unter Beweis gestellt.

Kochen vor Kamera

Dort musste sie sich in mehreren Runden beweisen. Zunächst kochte sie zwei Gänge und schaffte es unter die besten 30. Einige Wochen später stand sie erneut im Studio. „Ich habe einen rosa Lammrücken mit einem selbstgezogenen Frischkäsestrudel, Okraschoten und Orange gemacht“, schildert sie. Die Erfahrung beschreibt sie als prägend: „Es war eine ganz tolle Erfahrung, das erste Mal Fernsehluft zu schnuppern.“ Besonders der Austausch mit anderen Teilnehmenden sei bereichernd gewesen: „Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Es waren nur Menschen, die selbst Interesse am Kochen hatten – wir hatten deshalb etwas gemeinsam.“ Auch der kulinarische Anspruche bei der Show entsprach ihren Vorstellungen: „Das Niveau, das dort verlangt wird, ist genau das Niveau auf dem ich koche. Es ist genau mein Standard, mein Normal..“

Ein neues Kapitel

Mit der Suche nach einer Nachfolge und der Neuausrichtung auf Catering beginnt für Ferizovic ein neuer Abschnitt. Das Lokal in der Münzgrabenstraße bleibt dabei Teil ihrer Geschichte, ebenso wie die Erfahrungen, die sie in den vergangenen Jahren gesammelt hat. „Das Lokal ist gewachsen – und jetzt ist es Zeit für Veränderung“, hatte sie bereits zuvor angekündigt. Der Fokus liegt nun auf neuen Projekten, erweiterten Möglichkeiten und einer Weiterentwicklung ihres kulinarischen Konzepts.