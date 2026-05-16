Grazer Hinterhof- und Gartenflohmarkt geht in die elfte Runde

Am Sonntag, dem 31. Mai 2026, wird in Graz erneut der „große Hinterhof- und Gartenflohmarkt“ durchgeführt. Die Aktion findet zeitgleich von 10 bis 15 Uhr in allen Stadtteilen statt. Privatpersonen öffnen dabei ihre Höfe, Gärten und Innenhöfe und veranstalten eigene Flohmärkte. Das Format wird gemeinschaftlich beworben, die Durchführung erfolgt jedoch eigenverantwortlich auf den jeweiligen privaten Flächen. Ziel ist es, möglichst viele unterschiedliche Standorte im gesamten Stadtgebiet einzubinden.

Entwicklung aus Stadtteilprojekt

Der Flohmarkt geht auf ein Projekt zurück, das 2012 als Veranstaltung in der Annenstraße begann und ab 2018 als Hinterhofflohmarkt im Annenviertel weitergeführt wurde. Seit 2021 findet das Format stadtweit in ganz Graz statt. Nach Angaben der Organisatoren hat sich das Konzept als niederschwelliges und nachbarschaftliches Angebot etabliert. Im Zentrum stehen Nachhaltigkeit, Wiederverwendung und Ressourcenschonung. Durch den Weiterverkauf gebrauchter Gegenstände sollen diese erneut genutzt und Abfälle vermieden werden.

Nachbarschaft und Nachhaltigkeit im Fokus

Neben dem Handel mit gebrauchten Gegenständen steht auch der Austausch zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern im Vordergrund. Der Flohmarkt soll dazu beitragen, unterschiedliche Stadtteile besser kennenzulernen und nachbarschaftliche Kontakte zu stärken. Das Format versteht sich als Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen im Sinne von „Reuse“ und „Recycle“. Gleichzeitig sollen kleinere Einnahmen für die teilnehmenden Haushalte möglich sein. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung vorgesehen, zudem werden Plakate und organisatorische Hinweise zur Verfügung gestellt. Die Organisation erfolgt dezentral, die einzelnen Flohmärkte werden jedoch gemeinsam angekündigt.