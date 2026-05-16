GAK rettet sich in Linz: Blau-Weiß steigt nach 0:3 endgültig ab

Der Grazer AK hat sich in der letzten Runde der Bundesliga den Klassenerhalt gesichert. Mit einem klaren Auswärtssieg in Linz besiegelten die Steirer gleichzeitig den Abstieg von Blau-Weiß Linz.

Der Grazer AK hat am Samstag in der letzten Runde der Admiral Bundesliga den Klassenerhalt fixiert. Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz gelang den Steirern der entscheidende Schritt zum Ligaverbleib. Die Gäste erwischten dabei einen optimalen Start und gingen früh in Führung. Ein schneller Angriff und ein präziser Abschluss sorgten dafür, dass der GAK die Partie von Beginn an kontrollierte. Blau-Weiß Linz tat sich im Spielaufbau schwer und konnte auf den frühen Rückstand nur eingeschränkt reagieren. Immer wieder führten Ballverluste im eigenen Aufbau zu gefährlichen Situationen für die Gäste.

GAK bleibt nach der Pause konsequent

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der GAK die aktivere Mannschaft. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde ein Angriff sauber zu Ende gespielt und die Führung ausgebaut. Die Linzer versuchten zwar zu reagieren, fanden jedoch kaum Wege durch die kompakte Defensive der Steirer. Ein möglicher Anschlusstreffer wurde vom GAK-Torhüter mit einer starken Parade verhindert.

Unterbrechung und spätes Tor

In der zweiten Halbzeit kam es nach einem Vorfall aus dem Zuschauerbereich zu einer kurzen Unterbrechung, nachdem ein GAK-Spieler getroffen worden war. Nach einer Behandlung wurde die Partie fortgesetzt. In der Schlussphase setzte der GAK schließlich den entscheidenden Treffer zum 3:0 und machte damit den Auswärtssieg endgültig perfekt. Mit dem Erfolg in Linz sichert sich der Grazer AK den Klassenerhalt. Für Blau-Weiß Linz bedeutet die Niederlage hingegen den Abstieg in die 2. Liga.