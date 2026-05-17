Italienisches Flair in Graz: Neue Prosciutto-Bar wird eröffnet

In der Grazer Schönaugasse entsteht derzeit eine neue Genuss-Adresse. Anfang Juni eröffnet dort die „BAR PRŠUT GRAZ“, mit Prosciutto, Antipasti, Käse und ausgewählten Weinen. Auch optisch soll das Lokal ein echter Hingucker werden

In der Schönaugasse tut sich kulinarisch etwas: Dort, wo früher ein Café untergebracht war, entsteht aktuell ein neues Gastro-Konzept mit mediterranem Flair. Am 5. Juni eröffnet offiziell die „BAR PRŠUT GRAZ“. Das neue Lokal setzt auf italienisch inspirierte Spezialitäten, feine Weine und entspanntes Bar-Ambiente mitten in Graz.

Prosciutto, Antipasti und ausgewählte Weine

Hinter dem Konzept steht Manuela Moosbrugger, die ihren Gästen künftig eine Auswahl an Prosciutto, Salumi, Antipasti und Käse servieren möchte. Dazu gibt es passende Weine und kleine Genussmomente im Stil klassischer mediterraner Bars. Der Fokus liegt dabei auf hochwertigen Produkten und gemütlicher Atmosphäre. Unterstützt wird das Projekt von ihrem Mann, dem Künstler Paul Renner. Er sorgt im neuen Lokal auch für einen besonderen Blickfang. Über den Köpfen der Gäste sollen spektakuläre „Decken-Fliesen“ für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgen und dem Lokal einen eigenen Charakter verleihen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Eröffnung ist für den 5. Juni geplant.