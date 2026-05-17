Sturm Graz kämpft heute um Meistertitel: Österreich im Fußballfieber

Für Sturm Graz geht es heute um alles. Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison kämpfen die Schwarzen gegen Rapid Wien um den Meistertitel. Tausende Fans werden in Liebenau erwartet, die Spannung in Graz ist riesig.

Die Ausgangslage könnte dramatischer kaum sein: Sturm Graz hat am heutigen letzten Spieltag der Bundesliga die Chance auf den nächsten Meistertitel. Dafür brauchen sie gegen Rapid Wien unbedingt einen Sieg und gleichzeitig Schützenhilfe im Titelrennen. Einen Tag nach dem ESC in Wien blickt Österreich heute gespannt nach Graz-Liebenau.

Tausende Fans erwartet

Bereits Stunden vor dem Anpfiff herrscht rund um das Stadion spürbare Spannung. Tausende Fans werden zum Saisonfinale erwartet, die Stimmung dürfte entsprechend hitzig werden. Für viele Sturm-Anhänger geht es um nicht weniger als die Krönung einer intensiven Saison. Gerade zu Hause tat sich Sturm in den vergangenen Wochen schwer. Vier Heimspiele in Folge endeten zuletzt ohne Sieg. Umso größer ist nun der Druck, ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison wieder voll anzuschreiben. Zuletzt holten die Grazer mit dem Sieg in Hartberg jedoch neues Selbstvertrauen. Trainer Fabio Ingolitsch sprach vor dem Spiel von einer „normalen Trainingswoche“, betonte aber gleichzeitig die Bedeutung des Finaltags. Wenn Sturm heute gewinnen sollte, herrscht nicht nur Ausnahmezustand in der Mumetropole, sondern auch Johann Schmuck, Haubenkoch, müsste dann sein Versprechen wahr machen, mehr erfährst du hier: Wenn Sturm meister wird: Hauben-Koch bietet lebenslang Gratis-Essen.

Rapid kämpft ebenfalls um Europa

Auch Rapid Wien reist mit großem Druck nach Graz. Die Hütteldorfer kämpfen noch um einen internationalen Startplatz und wollen ein mögliches Europacup-Play-off vermeiden. Damit treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, für die es um enorm viel geht. Anpfiff in Liebenau ist um 14.30 Uhr.

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Polizei erlässt Sicherheitszone

Wegen des erwarteten Fanandrangs und möglicher Spannungen hat die Polizei rund um das Stadion eine Sicherheitszone eingerichtet. Diese gilt bereits seit dem Vormittag und bleibt bis in die Abendstunden aufrecht, 5 Minuten hat berichtet. Die Behörden kündigten verstärkte Kontrollen und konsequentes Vorgehen gegen mögliche Randalierer an.

Hier ist der Sicherheitsbereich: Der verordnete Bereich umfasst ein großräumiges Gebiet rund um die Merkur: Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 – Evangelimanngasse – über Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 – Raiffeisenstraße Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. Lisztgasse – Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151. Zeitraum: Sonntag, 17. Mai 2026,10.30 bis 20.30 Uhr.